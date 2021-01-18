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Моделью стал дворник-инвалид Юра и погасил крупный долг

22:19 18.01.2021 Фото: инстаграм фотографа
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Изменить жизнь помог фотограф из Уфы, знакомый с детства. Всего за сутки неравнодушные люди собрали для инвалида 657 тысяч рублей, которые перевели в ФССП.

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Дворник Юра

Уфимский фотограф Роман Филиппов сфотографировал своего давнего знакомого — дворника Юру — в стиле гламурных мужских журналов и помог ему погасить долг в размере 650 тысяч рублей.

Снимки из фотосессии Роман Филиппов разместил в своем Instagram. На некоторых фото Юра позирует в форме дворника, а на других — в стильных нарядах и модной прической.

Фотограф рассказал, что знаком с Юрой с детства — его мама работала в лагере для детей-инвалидов, поэтому он с младшим братом проводил там каждое лето. Там они и познакомились.

Через много лет Юра устроился на работу дворником и как-то встретился с мамой Филиппова, рассказал о своих жизненных трудностях. С тех пор семья Филиппова начала ему помогать. Они помогли Юре получить положенную по инвалидности и сиротству комнату от государства.

По словам фотографа, инвалидность дворника связана с нарушением ментального развития, из-за чего он не приспособлен к самостоятельной жизни. Юра не раз становился жертвой мошенников. Так, он едва не подарил свою комнату аферистам, потом они уговорили его взять кредиты общей суммой больше полумиллиона рублей. Более того, Юра попал в рабство в деревне, где работал за еду и похудел на 15 килограммов. Он сбежал и обратился за помощью к Филипповым. Сейчас он вновь работает дворником.

Роман Филиппов решил помочь Юре погасить крупный долг. Он сфотографировал дворника в стиле гламурных мужских журналов и предложил пользователям Сети помочь ему. Всего за сутки неравнодушные люди собрали для инвалида 657 тысяч рублей. Филиппов записал видео, на котором отправляет деньги через ФССП. По словам фотографа, оставшиеся деньги пойдут на ремонт комнаты Юры, передает НТВ.

дворник долги инвалид модель фотограф
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