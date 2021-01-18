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Снежная лавина накрыла горнолыжный курорт с людьми на Домбае

20:15 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе. Под снегом могут находиться до 12 человек.

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Домбай
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от четырех до 12 человек.
Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13:30.
"По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", — сказал собеседник агентства.
Снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге, сказали РИА Новости в противолавинной службе.
В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека.
Домбай лавина лыжная трасса снаряжение МЧС
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