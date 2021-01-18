"Странный" суд над Навальным объяснила полиция

Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД

Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает в понедельник ГУМВД по Московской области.

"В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Россию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по Химкам обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", - говорится в релизе.

По заявлению полиции, доступ посторонних на заседание ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности".

Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.

Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.