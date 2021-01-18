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Туристический сбор с иностранцев вводит Таиланд

22:37 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Деньги пойдут на создание фонда, который позволит обеспечить страховку на случай несчастных случаев или болезней. Власти страны ожидают, что в этом году получат 3 млрд бат благодаря приезду 10 млн туристов.

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Бангок, Таиланд

Власти Таиланда планируют взимать по $10 с каждого приезжающего иностранца. Об этом заявил тайский министр туризма Пипат Ратчакитпракан, передает Bloomberg.

Деньги пойдут на создание фонда, который позволит обеспечить страховку на случай несчастных случаев или болезней, пояснил министр. Власти страны ожидают, что в этом году получат 3 млрд бат (около $100 млн) благодаря приезду 10 млн туристов.

В конце прошлого года Таиланд вернул безвизовый режим для российских туристов, желающих приехать в страну на срок до 30 дней. При этом основное правило для всех туристов при въезде в Таиланд — соблюдение карантина длительностью 15 ночей в одном из отелей, аккредитованных властями страны. На прошлой неделе власти также одобрили использование для карантина шести гольф-клубов, отмечает Bloomberg.

За все время пандемии в Таиланде было зафиксировано 12 423 случая заражения COVID-19 и 70 смертей, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В России на сегодняшний день выявлено больше 3,59 млн случаев заражения. К утру понедельника власти зафиксировали минимальный прирост этого показателя с 4 января.

страховка таиланд туристический сбор фонд
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