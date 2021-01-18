Без света остался целый микрорайон в Бердске. Авария случилась в Белокаменном

Вечером 18 января бердчане сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что пропало электричество. Без света оказался весь микрорайон Белокаменный.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Единой дежурно-диспетчерской службе города, отключение электроэнергии произошло из-за аварии.
- Бригада работает. Там повреждение кабеля. Уже начали подключать, - отметил оперативный дежурный, подчеркнув, что авария локальная.
К 21.30 в большинстве домов электроснабжение восстановили. Бердчане сообщили в редакцию, что они сидели без света больше часа.