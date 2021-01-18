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Без света остался целый микрорайон в Бердске. Авария случилась в Белокаменном

21:38 18.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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После часа потемок электроснабжение начало постепенно возвращаться в дома бердчан. Электрики продолжают работать.

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Оставшиеся без света поздним вечером зажигали свечи

Вечером 18 января бердчане сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что пропало электричество. Без света оказался весь микрорайон Белокаменный.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Единой дежурно-диспетчерской службе города, отключение электроэнергии произошло из-за аварии.

- Бригада работает. Там повреждение кабеля. Уже начали подключать, - отметил оперативный дежурный, подчеркнув, что авария локальная.

К 21.30 в большинстве домов электроснабжение восстановили. Бердчане сообщили в редакцию, что они сидели без света больше часа.

авария без света отключение электроэнергии повреждение кабеля ЕДДС Бердска
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От редакции

Уже дали электричество?

Аноним, 18 января 2021 22:33
Белокаменный окаменел от планов Бирюкова.

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Без света остался целый микрорайон в Бердске. Авария случилась в Белокаменном