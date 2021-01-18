Без света остался целый микрорайон в Бердске. Авария случилась в Белокаменном

После часа потемок электроснабжение начало постепенно возвращаться в дома бердчан. Электрики продолжают работать.

Оставшиеся без света поздним вечером зажигали свечи

Вечером 18 января бердчане сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что пропало электричество. Без света оказался весь микрорайон Белокаменный.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Единой дежурно-диспетчерской службе города, отключение электроэнергии произошло из-за аварии.

- Бригада работает. Там повреждение кабеля. Уже начали подключать, - отметил оперативный дежурный, подчеркнув, что авария локальная.

К 21.30 в большинстве домов электроснабжение восстановили. Бердчане сообщили в редакцию, что они сидели без света больше часа.