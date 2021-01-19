19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"

09:22 19.01.2021
0

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 10 февраля и подарить.

% name% title

Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 10 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 6 февраля 2021 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

% name% title
Мой папа Евгений
% name% title
Наш папа - Казаков Павел
% name% title
Мой любимый папочка Василий Дроздов!
% name% title
Мой папа Иванов Евгений

% name% title

% name% title
Мой папа Владимир
% name% title
Мой папа
% name% title
Николай Алексеевич Дюбанов
% name% title
Папа Андрей
% name% title
Папа Сергей с сыном Алексеем
проект "Мой папа" фотомарафон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
09:50 19-01-2021
Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
09:45 19-01-2021
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе
09:35 19-01-2021
Магазин
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
09:30 19-01-2021
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:22 19-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
09:20 19-01-2021
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
09:15 19-01-2021
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
09:10 19-01-2021
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск
09:05 19-01-2021
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск
Зарплата от 100 до 180 000 в месяц: Топ высокооплачиваемых удалёнок
09:00 19-01-2021
Зарплата от 100 до 180 000 в месяц: Топ высокооплачиваемых удалёнок