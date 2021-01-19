Сегодня именины: 19 января отмечается 2 именин по церковному календарю

Мужчины
Иван - от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
По святцам 19 января отмечается 2 именин.
Мужчины
Иван - от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
От редакции
А когда именины у вас?