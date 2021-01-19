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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 19 января отмечается 2 именин по церковному календарю

07:10 19.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 19 января отмечается 2 именин.

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Поздравляем!

Мужчины

Иван - от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

день ангела именинники именины
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