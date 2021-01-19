Сегодня именины: 19 января отмечается 2 именин по церковному календарю

По святцам 19 января отмечается 2 именин.

Поздравляем! Мужчины Иван - от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

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