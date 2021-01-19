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В Крещение 2021 ударит сильная магнитная буря по метеозависимым. Сколько дней продлится буря и можно ли окунаться метеочувствительным?

10:50 19.01.2021 Фото: lebedev.ru
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Прогнозируется, что на протяжении 2 дней 19 и 20 января 2021 года магнитные возмущения достигнут уровня G3.

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии  Солнца ФИАН сильная магнитная буря настигнет метеозависимых в день великого православного праздника Крещение Господне. Сила воздействия грядущей магнитной бури составит 3 балла значений из 5 возможных. Уровень данной бури считается средним по опасности, но может доставить  немало неудобств для чувствительных и зависимых от погоды людей.

Прогнозируется, что на протяжении 2 дней 19 и 20 января 2021 года магнитные возмущения будут уровня G3, т.е. могут вызвать тревожность, перепады настроения, головокружения, бессонницу и обострение хронических заболеваний. Так же возможны скачки давления и головные боли.

Практически каждый человек уверен, что его психоэмоциональное самочувствие зависит только от него самого, от его восприятия мира. Однако, стоит отметить, что и внешние факторы оказывают влияние. Во время магнитных бурь могут наблюдаться перепады настроения, апатия, общая тревога, возможна даже агрессия. Поэтому здесь важно соблюдать осторожность в общении с близкими, коллегами, пытаться настраивать себя на позитивный лад.

19-20 января во время магнитных бурь, лучше всего постараться по максимуму получать удовольствие от жизни:

Читать книги;

Смотреть любимые фильмы;

Принимать ванны, бани, успокаивающие напитки.

А вот в случае проявления более заметных и сильных неприятных ощущений, например головной боли, можно применить лекарственные препараты. Или выпить чаи с мелиссой, пустырником, мятой, боярышником, ромашкой или шалфеем.

Если вы чувствуете какое-либо недомогание сегодня, ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь, ведь это может спровоцировать ухудшение вашего самочувствия, вплоть до трагических последствий.

27 дней геомагнитные Крещение 2021 магнитные бури метеозависимость метеозависимые люди прогноз
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