На Крещение Господне поздравления в чистой прозе из глубин души 19 января 2021 года

С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Праздник Крещение Господне или Богоявление является одним из самых древних праздников Церкви. В этот день Бог приходит в мир, чтобы представить миру Свет Неприступный. Вода имеет особое значение в Ветхом завете. Это основа жизни, именно из воды произойдут все живые существа, но это и уничтожающая сила, ведь водой Великого потопа Господь залил все грехи человеческие и разрушил зло. Поэтому Крещение имеет великий смысл – как тело омывается водой, так и душа человеческая, уверовав в Бога, будет очищена от грехов Иисусом Христом. Тем самым человек присоединяется к Христу, умирая для греха и воскресая для Бога. Праздник Крещение Господне отмечается 19 января, а накануне вода освящается в храмах и в природных источниках.

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!

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Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

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Поздравляю с Крещением Господне! Пусть в этот светлый, божественный день, смоются все несчастья и невзгоды, а с чистой водой, придёт чистая, наполненная божьей благодатью жизнь. Пусть с этого дня каждый дом обретёт спокойствие, жизнерадостность, здравие и благополучие. Пусть в сердце каждого человека зажжется пламя искренности, любви и доброты, а все трудности и беды сгорят как пепел и улетучатся навсегда.

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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твое сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести!

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Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю божьего благословения, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и семье, ведь в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!

Источник: pozdravok.ru