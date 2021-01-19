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Свадьба 12.02.2021: Можно ли жениться в зеркальную дату и как это отразится на жизни супругов , ответила нумеролог Юля Нахтигаль

10:27 19.01.2021, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Брак заключенный в зеркальную дату может вызвать недопонимание среди супругов. Это обусловлено значением карт "12 аркан таро Повешенный".

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Брак в зеркальную дату может стать для многих кармическим. Супруги в плане быта могут долго притираться друг к другу

Февраль - богатый месяц на красивые свадебные даты. Особое внимание заслужила зеркальная дата 12.02.2021. Данная дата представляет собой сочетание цифр, которые одинаково читаются в обоих направлениях: слева направо и справа налево, так называемый "палиндром". Для того, чтобы выйти замуж или жениться 12.02.2021, молодожены обращаются к лунному календарю, нумерологам или экстрасенсам.

"Курьер. Среда. Бердск" пообщался с нумерологом, тарологом, хиромантом Юлей Нахтигаль и выяснил стоит ли заключать брак в зеркальную дату 12.02.2021 или же стоит перенести свадьбу на более благоприятное время.

Как сообщила Юля, к сожалению, заключенные браки в феврале могут оказаться неудачными.

- Число 12 в таро идет как "12 аркан таро Повешенный". Дата 12.02.2021 - зеркальная и мощная дата. Не рекомендую заключать брак, потому что такие браки могут в 80% случаев оказаться неудачными под влиянием аркана «Повешенного». Такой брак может стать для многих кармическим. В плане быта партнеры могут недопонимать друг друга и долго притираться друг к другу,- отметила Юля Нахтигаль.

Напомним, что согласно некоторым церковным канонам также не рекомендуется играть свадьбу:

• 29 февраля, в день преподобного Кассиана Римлянина. В старину в этот день боялись даже из избы выходить, чтобы не случилось несчастья. "Касьян косоглазый, от него, братцы, хороните все, живо сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут";

• в субботу, а также накануне храмовых и великих праздников, дабы предпраздничный вечер не проходил в шумном веселье и развлечениях;

• во вторник и в четверг, накануне постных дней среды и пятницы в течение года;

• во время масленицы (неделя до Великого поста);

• в течение всех четырех постов: Великого, Петрова, Успенского и Рождественского, а также во время святок, в период от Рождества Христова до Богоявления (с 7 января по 20 января).

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