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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 января 2021 в России и мире

07:40 19.01.2021 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 19 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День варки зелья 19 января

• Праздник Богоявления (Крещение Господне)
• День патологоанатома
• День варки зелья (Brew a Potion Day)

• День апельсиновых сказок
• День художника вне закона (Artist as Outlaw Day)
• День рождения Ульяновской области
• Всемирный день творога «Кварк» (World Quark Day)
• День попкорна (National Popcorn Day) - США
• День избавления мира от причудливых диет (Rid the World of Fad Diet and Gimmicks Day) - США
• День работника службы спасения - Беларусь
• День консервной банки (National Tin Can Day) - США
• День отдыха после карнавала - Бонэйр
• День печатной краски (Printing Ink Day) - США
• Праздник крещения (Тимкат) - Эфиопия
• День благодарности оружию (National Gun Appreciation Day) - США
• День языка кокборок (Kokborok Day) - Индия
• Именины у Ивана, Феофана
• Водокрещи (Турицы Зимние)

Важные даты

1388 завершив трёхлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.
1480 в Чудов монастырь Московского Кремля был заключён последний независимый новгородский архиепископ Феофил.
1652 посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
1655 в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.
1728 русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.
1806 Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.
1825 Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
1903 объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

1905 во время крещенского парада в Санкт–Петербурге произошёл случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.
1918 разгон Всероссийского Учредительного собрания.
1919 в ходе Гражданской войны советские войска заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.
1920 у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огарёву.
1938 американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1939 в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.
1942 Советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.
1943 образована Ульяновская область.
1978 основан Санкт–Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (фото)
2005 российская фигуристка Ирина Слуцкая в первые в истории женского одиночного фигурного катания стала семикратной чемпионкой Европы (фото)
2011 в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет–пользователя за нарушение авторских прав.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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