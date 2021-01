Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 января 2021 в России и мире

День варки зелья 19 января

• Праздник Богоявления (Крещение Господне)

• День патологоанатома

• День варки зелья (Brew a Potion Day)



• День апельсиновых сказок• День художника вне закона (Artist as Outlaw Day)• День рождения Ульяновской области• Всемирный день творога «Кварк» (World Quark Day)• День попкорна (National Popcorn Day) - США• День избавления мира от причудливых диет (Rid the World of Fad Diet and Gimmicks Day) - США• День работника службы спасения - Беларусь• День консервной банки (National Tin Can Day) - США• День отдыха после карнавала - Бонэйр• День печатной краски (Printing Ink Day) - США• Праздник крещения (Тимкат) - Эфиопия• День благодарности оружию (National Gun Appreciation Day) - США• День языка кокборок (Kokborok Day) - Индия• Именины у Ивана, Феофана• Водокрещи (Турицы Зимние)

Важные даты

1388 завершив трёхлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.

1480 в Чудов монастырь Московского Кремля был заключён последний независимый новгородский архиепископ Феофил.

1652 посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.

1655 в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.

1728 русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.

1806 Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.

1825 Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1903 объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».



1905 во время крещенского парада в Санкт–Петербурге произошёл случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.1918 разгон Всероссийского Учредительного собрания.1919 в ходе Гражданской войны советские войска заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.1920 у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огарёву.1938 американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.1939 в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы – 4,4 секунды.1942 Советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.1943 образована Ульяновская область.1978 основан Санкт–Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (фото)2005 российская фигуристка Ирина Слуцкая в первые в истории женского одиночного фигурного катания стала семикратной чемпионкой Европы (фото)2011 в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет–пользователя за нарушение авторских прав.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend