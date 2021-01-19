Прививка БЦЖ что это?

Вакцина БЦЖ включает в себя различные подтипы микобактерий. Они лишены патогенного действия путем обработки и культивирования на определенных питательных средах.

Вакцина БЦЖ предупреждает развитие туберкулеза

Прививка БЦЖ – одна из первых, с которой сталкивается организм новорожденного. Почему же она так важна, с какой целью делается и от чего защищает?

Каждый из нас знает, что туберкулез довольно опасен осложнениями, а для неокрепшего ребенка – и подавно. Именно от него данная вакцина формирует защиту. Не секрет, что чахотка – болезнь «недоедания», эмоциональных стрессов, вредных привычек, неблагоприятных факторов, которыми «богата» категория дезадаптрованных граждан (лиц из мест заключения, страдающих алкоголизмом, наркоманией и т. д.). Иными словами, заболеваемость зависит от социального уровня населения.

Но настораживает тот факт, что сейчас начали болеть и люди среднего достатка, ведущие здоровый образ жизни. Практически все, достигающие совершеннолетия, уже имеют эту инфекцию. Это не значит, что они больны. В организме взрослого человека имеются микобактерии в неактивной форме, но такие лица не могут заражать (считается, что при неблагоприятных условиях палочки могут активироваться и вызвать заболевание). Инфицировать способен только человек, страдающий открытой формой болезни. А таких людей, к сожалению, немало.

Исходя из не совсем благополучной эпидемиологической обстановки и все более частого выявления случаев запущенного заболевания, в России проводится вакцинация всех новорожденных, ревакцинация – по показаниям. Исключения могут составлять пртивопоказания или медотводы по тем или иным обстоятельствам.

Неудивительно, что принято такое решение: прививка БЦЖ доказала свою эффективность. Она позволяет избежать болезни у малышей до двух лет, которая у непривитых в случае прогрессирования процесса довольно часто заканчивается летально. Позволяет перенести болезнь в более легком проявлении, с минимальным риском менингитов и прогрессирующих форм туберкулеза.

Что означает аббревиатура БЦЖ?

В 1882 году мир облетело грандиозное по тем временам событие: известный немецкий ученый-микробиолог открыл причину губительной чахотки – смертельно опасного вируса. Впоследствии он так и назывался – палочка Коха, позже – микобактерия туберкулеза (МБТ). Вместе с этим начались разработки средств по предупреждению этой патологии.

И вот, наконец, двое французских ученых А. Кальметт и К. Герен в 1921 году представили плоды своих тринадцатилетних трудов – первую вакцину против туберкулеза. Она была создана путем множественных пересевов штамма бычьего вида МБТ (m. Bovis), которые по итогу потеряли свою вирулентность. К счастью, они не утратили своих антигенных свойств и дали начало эре борьбы с грозным заболеванием.

После серии длительных экспериментальных исследований в лаборатории и на животных, впервые получил иммунизацию ребёнок во Франции. В РФ начали ею вакцинировать с 1926 года. По заглавным буквам имен создавших ее ученых вакцина так и стала называться: бациллой Кальметта-Герена (Bacillus Calmette—Guérin, BCG), или вакцина БЦЖ. В ответ на введение вакцины следует реакция организма, запускающая работу иммунитета.

Из чего состоит вакцина

Вакцина БЦЖ включает в себя различные подтипы микобактерий. Они лишены патогенного действия путем обработки и культивирования на определенных питательных средах.

Как ее получают? Выбранный тип микобактерий сеют на специальные среды. Там она растет при заданной температуре в течение недели. Затем культуру палочек выделяют, подвергают фильтрации с последующей концентрацией и дальнейшей специальной обработкой. В итоге получается однородная масса, представленная в растворе.

Таким образом, препарат содержит живую культуру, не способную вызвать болезнь у здорового ребенка. В состав вакцины входят ослабленные МБТ штамма БЦЖ-1 в лиофилизате 1,5% -го натрия глутамината.

На сегодняшний день многие компании производят данную вакцину. Она показала свою эффективность. А вот некоторые прогрессивные государства, такие как Германия, Дания, Швеция отказались от поголовной иммунизации, что привело к негативной реакции — всплеску заболеваемости в два – четыре раза и развитию осложнений.

Штаммы, содержащиеся в разных вариантах препаратов, несколько отличаются. Большинство из них включает один из четырех наиболее часто встречаемых. В любом из этих вариантов у ребенка формируется иммунная реакция.

Стоит ли прививать?

Туберкулез в наше время не исчерпал свои возможности. Наоборот, он все больше «приживается» в различных регионах России, что заставляет серьезно задуматься о безопасности детей, только начинающих жить. Заболеваемость варьирует и зависит от района проживания. Она занимает 3-5 места, обычно уступая первые два сердечно-сосудистым болезням и онкологическим.

Начало заболевания может никак себя не проявлять, человек будет вынашивать болезнь «до последнего», при этом, не ощущая особых изменений самочувствия. Реакции со стороны прочих органов также отсутствуют. Легкую утомляемость он приписывает авитаминозам, большим нагрузкам на работе, стрессам. Незначительные повышения температуры и вовсе могут не замечаться. Обращаются за медицинской помощью, когда в легких уже распространенное развитие с легочно-сердечными осложнениями и предстоит длительный путь лечения.

В этом и состоит беда, что многие люди даже не подозревают, что они – бактериовыделители и опасны для окружающих. С кашлем и мокротой больные выделяют миллионы палочек, которые способны заразить. А особенности организма детей – неокрепшая иммунная система и чуть ли не молниеносная реакция — очень быстрое распространение воспалительного процесса. В результате заражения существует большой риск развития специфического менингита и диссеминированных форм, что грозит повышенной смертностью.

В связи с большой вероятностью заболевания и распространенностью туберкулезной палочки ВОЗ предлагает вакцинировать в раннем возрасте. Поэтому введена обязательная иммунизация еще в роддоме, и данная прививка – одна из первых, которую получает ребенок. Действие ее сохраняется в течение 7-10 лет, редко – до 20-летнего возраста. Ревакцинация иногда является нецелесообразной, так как ребенок к этому периоду практически достигает совершеннолетия. В этом возрасте иммунитет уже сформирован, а взрослое население все инфицировано и защитные функции организма справляются с возбудителем. В случае отрицательной пробы Манту осуществляется ревакцинация в семь лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что прививка очень важна. Этим вы укрепите защитную реакцию и оградите ребёнка от очень опасных последствий.

Кому стоит делать прививку?

Следуя рекомендациям Всемирной Организации здравоохранения, прививка БЦЖ должна осуществляться на первом году жизни, проживающим в регионах, неблагоприятных по заболеванию. Поскольку в России сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости, то она входит в состав регионов с обязательной вакцинацией детей, а иногда – и ревакцинацией. На эти мероприятия реакция родителей бывает неоднозначной.

Подлежат иммунизации маленькие жители из районов с низкой заболеваемостью, но при этом имеющие высокую вероятность заражения. Например, когда в семье зарегистрирован прецедент туберкулеза. При этом больной изолируется для лечения в стационар.

Важно! На время формирования иммунитета ребенок не должен контактировать с больным во избежание суперинфекции.

Ревакцинации подлежат медработники с отрицательным результатом Манту и лица, ухаживающие или контактирующие с бациллярными больными.

Необходимость и особенности вакцинации

Вакцина БЦЖ применяется во многих странах еще с 1921 года, и до сих пор не потеряла своей актуальности. Таким образом, она используется вот уже почти сто лет с момента массовых вакцинаций. Незначительно изменился сам процесс получения препарата, между тем эффективность осталась на высоком уровне.

Ставить прививку БЦЖ или отказываться от нее? – задаются вопросом некоторые родители. Ответ не заставляет долго ждать. Показатели заболеваемости туберкулезом остаются высокими.

С туберкулезом можно встретиться на улице, в кино, взяв с собой ребёнка на какие-нибудь развлекательные мероприятия. Кашляющий человек нечасто привлекает к себе внимание. А вирус в основном распространяется воздушно-капельным путем. Следовательно, есть вероятность инфицирования.

В результате по достижении 7 лет уже 2/3 маленьких пациентов имеют в организме этого возбудителя. Если иммунитет не готов к такой атаке, то она может дать сбой. В итоге возможно развитие тяжелых форм с фатальными последствиями.

Делать прививку БЦЖ новорожденным в роддомах необходимо в течение первых семи суток жизни. Здоровым детям, родившимся без патологии, с высокими показателями по шкале Апгар, вводится вакцина БЦЖ. Ослабленным или недоношенным, а также имеющим другие ограничения малышам применяют вариант БЦЖ-м, содержащий половинную дозу возбудителя.

Прививка БЦЖ вводится строго внутрикожно в верхнюю треть плеча. Обычно вводят в одно место, но в некоторых лечебных учреждениях принята методика множественных вколов. В ходе заживления появляется небольшой гнойничок без отделяемого. Постепенно фрагменты отшелушиваются и заживают. Спустя 1,5-2 месяца формируется поствакцинный рубчик. Медики записывают размеры в амбулаторную карту. Они свидетельствуют о сформированном иммунитете.

Важно! Все применяемые в РФ БЦЖ сертифицированы и разрешены к использованию. Существенной разницы между импортными и отечественными аналогами нет.

Можно ли вводить иные вакцины после прививки

Прививку БЦЖ допускается ставить после вакцинации от гепатита В, которая проводится новорожденному. «Постгепатитные» реакции проходят довольно быстро, за 3-5 дней. Поэтому на 3-7-ой можно вакцинировать. После этой прививки всякие вакцинации противопоказаны, их нельзя проводить минимум 30-45 дней.

По существующему графику прививок, утвержденному в РФ, следующие вакцинации проводят уже в возрасте трех месяцев. К этому моменту защита от туберкулеза сформирована.

БЦЖ в соответствии с календарем иммунизаций

В течение жизни необходимо произвести всего две прививки БЦЖ:

3-7 сутки после рождения;

в семь лет.

Вторая проводится далеко не всем, она зависит от своеобразного показателя инфицированности туберкулезом. Он называется пробой Манту. Ставится спустя 1 год от первой вакцинации и далее ежегодно до совершеннолетия. В течение трех – четырех лет размеры «пуговички» будут значительными, что указывает на поствакцинную аллергию. С течением времени проба Манту угасает, и к семи годам может стать негативной, то есть не оставит следов. В этом случае осуществляется повторно.

Важно! Туберкулиновая проба указывает не столько на необходимость повторной прививки, сколько на подверженность риску заболеть (не сам вирус!). Если размеры пробы увеличиваются, необходима консультация фтизиатра-педиатра, и возможно, профилактическое лечение.

Иммунизация важна также при наличии больного в семье. Следует отметить, что вакцинируют только после рекомендаций врача при условии отрицательного варианта Манту. Больного родственника обязательно госпитализируют в стационар или каким-либо другим способом изолируют его.

Иммунизация не была проведена вовремя, что делать?

Если новорожденный здоров, он получает прививку БЦЖ согласно срокам вакцинации. В случае противопоказаний либо медотвода по каким-либо причинам врач может отсрочить инъекцию.

Когда показатели нормализуются и состояние ребёнка улучшится, проводится прививка БЦЖ. Однако перед этой процедурой ставится проба Манту. Если реакция отрицательная, вакцинацию надо провести обязательно. В случае положительной реакции, ребёнка наблюдают. Проба показывает, что он столкнулся с возбудителем, но не болен. Прививание в этом случае не проводят во избежание дополнительного инфицирования и нагрузки на иммунитет.

Место введение вакцины

По стандартам, оговоренным ВОЗ, прививка БЦЖ делается внутрикожно в левое плечо, отметив границу между верхней и средней его третью.

Если по каким-то причинам прививку нельзя ставить в область дельты, то выбирается другое место с достаточно толстой кожей, обычно местом введения является бедро.

Где можно сделать

Практически все новорожденные получают БЦЖ в роддоме. Если она не была проведена там по объективным причинам, вакцинируют в детской поликлинике по месту жительства.

В некоторых поликлиниках отводится специальный кабинет. Если таковой отсутствует, то выделяют специально день для БЦЖ в прививочном кабинете.

Важно! Согласно санитарным требованиям, категорически запрещается делать БЦЖ вместе с другими процедурами, включающими забор крови, уколы, иные манипуляции.

Возможен вариант иммунизации на дому, которая осуществляется специализированной бригадой медиков. Однако, услуга не бесплатна.

Прививка ставится также в специализированных центрах иммунизации.

Как происходит вакцинация и заживление

Укол производится только одноразовым шприцом с четким соблюдением техники введения вакцины. Это позволит избежать осложнений после вакцинации БЦЖ.

Иммунизация выглядит следующим образом:

натягивается кожа на уровне средней части плеча;

вводят положенное количество препарата;

если на месте укола появилась белесая плоская папула в 5-10 см, то инъекция сделана правильно, внутрикожно.

Спустя 20 минут папула рассосется.

Заживление проходит в три этапа:

папула;

пустула;

рубчик.

В это время надо оберегать место укола, не подвергать его трению. Купая ребёнка, не травмировать кожу плеча. Она может слегка нагнаиваться, края ранки будут отслаиваться и шелушиться. В итоге сформируется рубец до 10 мм.

Внимание! Если после прививки не выявляется рубчик, то это означает неэффективность проведенной процедуры. Скорее всего, прививка была сделана технически неправильно.

Варианты последствий после вакцинации

Формирование рубца происходит в разные сроки. Это неудивительно: все дети неодинаково реагируют на вводимый антиген. Процесс может растянуться от 2 до 4,5 месяцев.

Вначале локально может наблюдаться покраснение или даже темно-фиолетовый оттенок. Не стоит пугаться, осложнение пройдет за несколько дней.

Как вариант – появление гнойничка после инъекции, содержимое которого спустя время прорывается наружу. Такое наблюдается неоднократно, сменяя один пузырек – другим, что считается нормой, а не осложнением. Возможно повышение температуры.

Внимание! Ранку нельзя смазывать антисептиками или растворами антибиотиков. Не допускается подвергать механическим воздействиям, выдавливая содержимое из нее.

Нет рубчика после прививки, что делать

Если после вакцинации БЦЖ не осталось следа, это свидетельствует о неэффективности иммунизации, то есть защита к заболеванию не сформирована.

Как поступить? Надо поставить Манту. Если она отрицательная, то повторить БЦЖ.

Это интересно. По статистике, примерно у 6-10% детей фиксируют отсутствие сформировавшегося рубчика. Около 2% из них генетически устойчивы к вирусу. Они вообще не подвержены заболеванию. Их организм сам эффективно борется, и след после вакцинации, соответственно, отсутствует.

Какие еще могут быть реакции на вакцину

Большинство переносят вакцинацию удовлетворительно, при этом ранка затягивается без каких-либо последствий. Однако не исключены варианты с осложненным поствакцинным периодом. Нередко нужна помощь врача.

Могут наблюдаться следующие реакции:

покраснение, распространяющееся на окружающие прививку ткани;

температурная реакция;

нагноение и отечность, свидетельствующие об инфицировании;

длительно не проходящая припухлость и болезненность в области инъекции и краснота за ее пределами;

зуд, который может быть проявлением индивидуальной чувствительности ребёнка к препарату, что рассматривается в пределах нормы (во избежание расчесывания следует накладывать марлевую стерильную повязку).

Во избежание осложнений следует советоваться с врачом.

В редких случаях приводит к ряду серьезных осложнений, при которых нужно длительное лечение.

Среди них выделяют:

формирование абсцесса после процедуры, сопровождающееся температурой;

появление изъязвления больших размеров в месте укола;

специфический лимфаденит в результате введения вакцины – воспаление одного или нескольких лимфоузлов;

келоидный рубец;

развитие специфической генерализованной инфекции;

туберкулез костей через 6-12 месяцев после вакцинации.

Осложнения возникают чаще в результате неучтенных сопутствующих заболеваний и патологических состояний. Как и все прививки, эта должна вводиться только полностью здоровому ребёнку.

Противопоказания

Арсенал противопоказаний к вакцинации в России несколько шире, чем того требует ВОЗ. Он предполагает следующие пункты, при которых не ставится:

вес ребёнка 2500кг и менее;

хроническое заболевание в стадии обострения;

различные формы иммунодефицитов, включая ВИЧ;

если у близких родственников фиксировалась в анамнезе генерализованная инфекция после прививки;

если у матери заболевание ВИЧ;

в случае диагностирования злокачественной опухоли;

при наличии сомнительной или позитивной реакции на туберкулинодиагностику;

если при первичном введении сформировался келоид или фиксировался лимфаденит.

Особенности вакцины БЦЖ-м

Вакцина используется для прививания слабых и недоношенных детей и содержит на 50% меньше возбудителей.

Также вакцину врачи используют, когда ставят прививку не в роддоме, а в других медицинских учреждениях.

Заключение. Вакцинация – лучше, чем тужить у койки больного ребенка

У прививки много преимуществ. Родителей пугает то, что она содержит живых агентов. Но микобактерии проходят процедуру обработки, после которого не в состоянии причинить вред здоровому ребёнку.

А польза от вакцинации будет максимальная. Получив защиту от грозного вируса, ваш малыш вырастет большим и здоровым.

Источник: privivkumne