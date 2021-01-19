19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

День Турицы отмечается 19 января 2021 года: Важные традиции и обряды праздника

08:50 19.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Славяне видели в празднике Тура древнейший обряд юношеских посвящений в мужчины, когда, воплощаясь волком, юноша должен был проявить охотничьи способности и воинскую отвагу и завалить своего первого тура.

% name% title
Много лет дикие быки служили людям как символ чести и храбрости

Турицы посвящены туру — одному из древнейших почитаемых среди славян животных, обладающих магической силой. В туре воплощается союз Велеса и Перуна во славу и процветание Рода славянского.

Сын Велеса и Макоши, Тур, как и греческий Пан, покровительствует пастухам, гуслярам и скоморохам, молодецкой удали, играм, пляскам и веселью, а также рощам и зверью лесному. На Севере Тур предстает гордым оленем, а в таежных лесах сохатым.

В этот день гадают на весь будущий год, так как праздник закрывает зимние святки. 12-й день святок соответствует 12 месяцу года. Гадания происходят под вечер, с наступлением темноты. Собирают снег для отбеливания холстины. Снег, собранный в этот вечер, брошенный в колодец, может сохранить воду на весь год.

Славяне видели в празднике Тура древнейший обряд юношеских посвящений в мужчины, когда, воплощаясь волком, юноша должен был проявить охотничьи способности и воинскую отвагу и завалить своего первого тура.

Древние славяне брали пример с этих грозных животных, которые не заботились о себе, чтобы защитить стадо. Они старались научить юное поколение нападать и обороняться, проявлять находчивость и стойкость, выносливость, храбрость, умение объединяться для отпора врагам, защищать слабых и находить слабое место у противника.

Много лет туры, дикие быки, служили людям как символ чести и храбрости. Из турьих рогов делали кубки и рожки, которые призывно трубили в воинских походах, а из особо крупных рогов делали даже луки.

Но Турицы еще и пастуший праздник, в это время община приглашает к себе пастуха на очередной сезон, договаривается с ним о работе, доверяя ему драгоценное стадо на длительное время. Пастух, слуга Велесов, ставит на общий стол хмельные напитки, а община — кушанья, и праздником отмечают свой сговор.

С этого момента пастух принимает заботу о стаде, а тур помогает ему в этом деле, защищая молодых телков и готовящихся в феврале к отелу коров от различных напастей и болезней.

Источник: calend.ru

19 января 2021 история праздник Турицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете гадать сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
09:50 19-01-2021
Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
09:45 19-01-2021
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе
09:35 19-01-2021
Магазин
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
09:30 19-01-2021
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:22 19-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
09:20 19-01-2021
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
09:15 19-01-2021
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
09:10 19-01-2021
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск
09:05 19-01-2021
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск
Зарплата от 100 до 180 000 в месяц: Топ высокооплачиваемых удалёнок
09:00 19-01-2021
Зарплата от 100 до 180 000 в месяц: Топ высокооплачиваемых удалёнок