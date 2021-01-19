Когда день медработника в 2021 году?

День работника медицины в России — это возможность для всего общества и государства в целом выразить глубокую благодарность и почтение тем людям, которые не жалея себя и свое собственное здоровье, готовы помогать людям ежедневно.

День работника медицины в России — это возможность для всего общества и государства в целом выразить глубокую благодарность и почтение тем людям, которые не жалея себя и свое собственное здоровье, готовы помогать людям ежедневно

Медики являются теми людьми, чья работа незаменима в жизни современного общества, они ежедневно защищают здоровье десятков людей. Даже в собственный профессиональный праздник врачи не позволяют себе отдохнуть и отложить дела на завтра, ведь в них постоянно нуждаются пациенты. В статье мы расскажем об истории возникновения праздника, о торжественных мероприятиях, а также уточним, когда же будут отмечать день медика в 2021 году.

Дата празднования

Профессиональный праздник отличается тем, что в этот день чествуют не только врачей, но и медсестер, медбратов, лаборантов, стоматологов, санитаров, а также всех тех, кто имеет отношение к медицине в целом.

День медика включен в государственный список памятных дней и профессиональных праздников. Этот день всегда празднуется в воскресенье, то есть в нерабочий день. Однако перенос выходного дня на понедельник, как это обычно бывает, в данном случае не осуществляется.

Работников медицины всегда поздравляют в третье по счету воскресенье в июне.

Если вам интересно, какого числа день медика в 2021 году, то пометьте в календаре 20 июня, именно в этот день вся страна будет поздравлять медицинских работников.

Медицинских работников чествуют не только в Российской Федерации, но и во всех странах СНГ. Стоит отметить, что в Украине, Казахстане, Молдове, Беларуси, Кыргызстане и Армении праздник отмечают в ту же дату, что и в России, — в третий воскресный день июня.

В Азербайджане же установили фиксированную дату, и теперь проводят праздничные мероприятия 17 июня. Эту дату выбрали неслучайно, так как именно 17 июня в далеком 1918 году было образовано первое в республике Министерство здравоохранения.

Помимо СНГ, День медика отмечают в странах Европы и Америки, Азии и Африки. Однако трудно определить, какого числа день медика в 2020, так как в каждой из стран определена своя дата празднования.

История возникновения

День работника медицины имеет историю, возникшую еще во время существования Советского Союза в 1980 году. Однако после распада страны этот день не был забыт народом, и в 1994 году, уже в современной России, День медика снова входит в список профессиональных праздников.

Как отмечают праздник

У Дня работника медицины отсутствуют какие-либо специальные традиции празднования. Обычно в эту дату устраивают различные концерты, круглые столы, заседания и собрания. Медикам посвящают торжественные речи, отовсюду звучат поздравления.

Заслуженных работников медицины награждают новыми званиями, различными грамотами и премиями. Вручая всевозможные награды, общество выражает медикам благодарность за тяжелый и важный труд, который они выполняют ежедневно.

В Российской Федерации существуют две наивысшие награды — это заслуженный врач и заслуженный работник медицины России.

Клятва Гиппократа

Все мы знаем о клятве Гиппократа, даже не являясь медицинскими работниками. Это обязательство, которое дают все врачи в начале своей карьеры. Рассмотрим, что же такое клятва в реальности.

Это, по сути, моральное ограничение, которое накладывается на новоиспеченного врача. Клятву можно охарактеризовать как формулу, определяющую поведение и этику медика. Текст данного «обещания» был написан сотни лет назад, однако в наше время используется измененный его вариант, адаптированный под современность.

Интересно, что в отдельных странах клятва Гиппократа не зачитывается выпускниками медицинских ВУЗов вовсе. Например, американские студенты-выпускники дают так называемое «обещание» медика, основываясь на профессиональном кодексе страны. В США считается, что даже новая, более современная версия клятвы Гиппократа неприемлема.

В Российской Федерации клятва Гиппократа видоизменилась в Клятву врача, а текст «обещания» изменялся три раза за все годы существования страны. На сегодняшний день это моральное и этическое обязательство зафиксировано даже в законодательной базе России.

День работника медицины в России — это возможность для всего общества и государства в целом выразить глубокую благодарность и почтение тем людям, которые не жалея себя и свое собственное здоровье, готовы помогать людям ежедневно. Отметьте, какого числа день медика в 2021 году, чтобы, к примеру, поздравить знакомых вам работников медицины.

Источник: 2021god