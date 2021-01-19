18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

13-летний сын Константина Хабенского оказался на редком фото в сети

02:00 19.01.2021 Фото: kleo.ru
0

Недавно Инна Федосеева, первая теща Хабенского, разместила в соцсетях редкий снимок, на котором сын запечатлен вместе с отцом.

% name% title
Снимок выложила в сеть мама первой жены артиста

Снимок выложила в сеть мама первой жены артиста. Мальчик почти догнал ростом отца и выглядит довольно взросло.

Первая жена Хабенского Анастасия Смирнова была журналисткой и непубличным человеком. Свадьба пары состоялась в 2000 году, а в 2007 году родился сын Иван. Далее семейному счастью не суждено было продлиться, поскольку у 34-летней Насти обнаружили опухоль мозга. Чтобы спасти жену, Константин продал значительную часть имущества и старался заработать, соглашаясь на любые роли.

Лечение проходило в Лос-Анджелесе, врачам удалось добиться ремиссии. Однако Настя так и не смогла выздороветь и скончалась в 2008 году. Актер тяжело переживал утрату любимой женщины и долго не мог прийти в себя.

После смерти матери сын Иван стал воспитываться с бабушкой. В данный момент он живет в Испании. Константин периодически проведывает ребенка. Ему удается делать это в перерывах между съемками.

Недавно Инна Федосеева, первая теща Хабенского, разместила в соцсетях редкий снимок, на котором сын запечатлен вместе с отцом. Женщина написала в адрес Константина теплые слова и назвала его «реальным папой хорошего мальчика».

После долгой депрессии актеру удалось вернуться к полноценной жизни. Сейчас он счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Пара поженилась в 2013 году. В этом браке появились две дочери – Александра и Вероника.

Источник: kleo.ru

актер жены звездные дети личная жизнь фото сына Константин Хабенский Инна Федосеева Ольга Литвинова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Похож на папу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Таблетка для экстренной контрацепции
03:00 19-01-2021
Таблетка для экстренной контрацепции
13-летний сын Константина Хабенского оказался на редком фото в сети
02:00 19-01-2021
13-летний сын Константина Хабенского оказался на редком фото в сети
Детальный гороскоп на Крещение Господне 19 января 2021 года
01:00 19-01-2021
Детальный гороскоп на Крещение Господне 19 января 2021 года
Как правильно формулировать желания на Крещение Господне 2021: Сильные заговоры на здоровье и богатство
23:50 18-01-2021
Как правильно формулировать желания на Крещение Господне 2021: Сильные заговоры на здоровье и богатство
Точный гороскоп для каждого знака от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 января 2021 года
23:20 18-01-2021
Точный гороскоп для каждого знака от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Что нельзя делать на Крещение Господне 2021: Можно ли работать 19 января в Великий православный праздник?
22:50 18-01-2021
Что нельзя делать на Крещение Господне 2021: Можно ли работать 19 января в Великий православный праздник?
Рекордные суммы хранили россияне на счетах в Сбербанке в 2020 году
22:42 18-01-2021
Рекордные суммы хранили россияне на счетах в Сбербанке в 2020 году
Туристический сбор с иностранцев вводит Таиланд
22:37 18-01-2021
Туристический сбор с иностранцев вводит Таиланд
19 января праздник? Что празднуют в этот день в 2021 году и какие существуют приметы
22:20 18-01-2021
19 января праздник? Что празднуют в этот день в 2021 году и какие существуют приметы
Моделью стал дворник-инвалид Юра и погасил крупный долг
22:19 18-01-2021
Моделью стал дворник-инвалид Юра и погасил крупный долг