13-летний сын Константина Хабенского оказался на редком фото в сети

Недавно Инна Федосеева, первая теща Хабенского, разместила в соцсетях редкий снимок, на котором сын запечатлен вместе с отцом.

Снимок выложила в сеть мама первой жены артиста

Снимок выложила в сеть мама первой жены артиста. Мальчик почти догнал ростом отца и выглядит довольно взросло.

Первая жена Хабенского Анастасия Смирнова была журналисткой и непубличным человеком. Свадьба пары состоялась в 2000 году, а в 2007 году родился сын Иван. Далее семейному счастью не суждено было продлиться, поскольку у 34-летней Насти обнаружили опухоль мозга. Чтобы спасти жену, Константин продал значительную часть имущества и старался заработать, соглашаясь на любые роли.

Лечение проходило в Лос-Анджелесе, врачам удалось добиться ремиссии. Однако Настя так и не смогла выздороветь и скончалась в 2008 году. Актер тяжело переживал утрату любимой женщины и долго не мог прийти в себя.

После смерти матери сын Иван стал воспитываться с бабушкой. В данный момент он живет в Испании. Константин периодически проведывает ребенка. Ему удается делать это в перерывах между съемками.

Недавно Инна Федосеева, первая теща Хабенского, разместила в соцсетях редкий снимок, на котором сын запечатлен вместе с отцом. Женщина написала в адрес Константина теплые слова и назвала его «реальным папой хорошего мальчика».

После долгой депрессии актеру удалось вернуться к полноценной жизни. Сейчас он счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Пара поженилась в 2013 году. В этом браке появились две дочери – Александра и Вероника.

Источник: kleo.ru