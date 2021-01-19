Когда пересаживают пионы? Что делать с пионами весной и чем подкормить?

Если не менять пионам место, то постепенно может прекратиться цветение, и он превратится в обычный дикорастущий куст. Пересадка поможет сохранить сортовые качества цветка и обеспечит всем его побегам полноценное питание.

Пионы – многолетние цветущие растения, не требующие регулярной пересадки

Пионы – многолетние цветущие растения, не требующие регулярной пересадки. Но, чтобы сохранить их привлекательность и для обеспечения стабильного цветения, раз в несколько лет их необходимо перемещать на другое место. Чтобы все сделать правильно, важно внимательно изучить, когда пересаживать пионы – весной или осенью, какие удобрения использовать и другие нюансы посадки.

Зачем пересаживать пионы

Если не менять пионам место, то постепенно может прекратиться цветение, и он превратится в обычный дикорастущий куст. Пересадка поможет сохранить сортовые качества цветка и обеспечит всем его побегам полноценное питание.

Если не проводить эту процедуру хотя бы 1 раз в 5 лет, то сохранить их первоначальный вид не помогут даже различные удобрения. Кроме того, пересадка помогает разделить побеги старого куста на несколько частей.

Иногда пересадить растение можно и раньше, если хочется изменить дизайн ландшафта. В этом случае для того, чтобы не повредить цветок, можно пересаживать его весной, сразу после схода снега.

Пионы – очень нежные растения, имеющие хрупкие стебли и глубоко расположенную корневую систему, поэтому перед пересадкой необходимо внимательно изучить все ее правила. В противном случае восстановление цветка может сильно затянуться, из-за чего цветение может не наступать в течение нескольких лет.

Когда лучше – весной или осенью

Узнать, в каком месяце лучше всего пересаживать пионы, поможет информация об особенностях их корневой системы. Состоит она из разного вида корней:

Центрального, самого массивного, отвечающего за сохранность растения в зимний период. Именно в нем хранится большая часть питающих растение веществ.

Тонкие отростки светлого цвета, отходящие от центрального корня. Их формирование происходит только осенью. Именно на этих корешках появляются почки, из которых со временем появляются новые побеги.

Всасывающие корешки, имеющие вид тонкой паутинки. Они отвечают за питание растения. Именно через них оно получает влагу и питательные вещества. Чтобы не повредить их при пересадке, важно сделать очень объемную лунку.

Чтобы правильно подобрать время года для пересадки пионов, и узнать, когда пересаживать пионы весной или осенью, необходимо изучить длительность и особенности их адаптации.

Пересадка этого растения весной может крайне негативно сказаться на состоянии растения, а в последующий зимний период даже привести его к гибели. Происходит это из-за того, что после зимней спячки кусты начинают активно наращивать всасывающие корешки, которые легко повредить при пересадке. Растение перестанет получать полноценное питание, так как веществ, находящихся в центральном корне, будет недостаточно для этого.

При необходимости весенней пересадки делать это нужно сразу после схода снега, до того момента как растение «проснется».

Оптимальный период для смены места пионам – осень. В этот период растение уже отцветает, новые корни не формируются, вся корневая система готова спокойно перенести зимние холода. Запас питательных веществ достаточен для того, чтобы быстро прошла адаптация после пересадки. Обычно она занимает не более 30-45 дней.

Какой именно месяц выбрать для пересадки растения зависит от региона:

на юге – до середины октября;

в Средней полосе – сентябрь;

в северных районах – середина августа.

Опытные цветоводы советуют, независимо от региона, завершить пересаживание до конца сентября. Именно в этот период растение начинает наращивание корней, в которых хранятся все необходимые для благополучной зимовки питательные элементы. Корневища становятся более объемными и плотными.

Специалисты крайне не рекомендуют заниматься пересаживанием пионов летом, так как это период активного цветения и накопления растением полезных веществ.

Как правильно пересаживать пионы

Если соблюдать все рекомендации специалистов и правила пересадки пионов, то адаптация пройдет быстро, и они будут долго радовать своими прекрасными бутонами.

Как правильно пересадить, пошаговый алгоритм:

Обрезать стебли куста на высоту 10-30 см.

Окопать куст, отступив от корневища не менее чем 15-25 см. Использовать для этого лучше всего вилы, так как лопатой можно случайно повредить корешки. Категорически запрещено вытягивать растение за стебель, так как он очень хрупкий и может отломиться.

Тщательно обмыть корневище проточной водой. Это поможет обнаружить крупные почки возобновления, которые уже готовы к развитию нового стебля. Есть также небольшие «спящие» почки, которые способны дать новый побег только через несколько лет.



Выдержать саженец в затененном месте не менее 2-3 часов. Это сделает его корневище более крепким.Удалить гнилые, старые, обломанные корни. Все изломы обработать зеленкой или присыпать, измельченным в порошок, древесным углем.Если у растения много корней, имеющих признаки гниения, необходимо выполнить процедуру обеззараживания. Для этого используют препарат «Максим» или слабый раствор марганцовки. Время выдержки составляет 15-30 минут.Обрезать слишком длинные корешки и обработать места среза, как описано в пункте 5.При разделении растения следить, чтобы на каждой части было 3-5 толстых корней и такое же количество крупных почек.Заранее подготовить новую лунку, глубиной 50-70 см. Внести в нее удобрения (суперфосфат 100 г и перегной), затем засыпать примерно до половины рыхлым грунтом.Если на месте посадки почва слишком влажная, то на дно ямки, до внесения удобрений, насыпается галька или крупный песок на высоту 10-15 см. Делается это для предотвращения застоя воды в грунте.После выполнения всех вышеописанных действий землю в лунке хорошо проливают.Поместить саженец в ямку, так, чтобы почки находились ниже поверхности на 3-5 см.Засыпать корни землей.Прилить. Повторить 2 последние действия столько раз, сколько потребуется до необходимого уровня.На зиму необходимо утеплить корни новых саженцев любым подручным укрывным материалом или мульчей.

Категорически запрещено при пересадке сильно утрамбовывать или утаптывать землю около расположения корня, так как это увеличивает риск повредить его.

Последующий уход

После пересаживания молодому растению понадобится тщательный уход, который поможет быстрее ему адаптироваться и ускорит наступление цветения. В него входит:

Полив. Осенью, сразу после перемещения пиона на новое место, его нужно будет полить не более трех раз. При дождливой погоде не нужно делать этого вовсе. Весной, в период активного роста растения, поливать его нужно будет чаще.



Рыхление. Эта агротехническая процедура защитит растения от переувлажнения, которое может привести к загниванию корешков.Прополка. Обязательная процедура, так как сорняки могут лишить пион необходимого количества питательных веществ, которые он получает из почвы.Мульчирование. Поможет защитить от появления сорной травы и испарения влаги в засушливый период.Профилактика от поражения вредителями и от заболеваний. Для этого молодой саженец опрыскивают специальными препаратами. Количество обработок прописано в инструкции к ним.Подготовка к зимнему периоду. Для предотвращения вымерзания корней, до выпадения снега их присыпают лапником, опилками или торфом. Высота слоя должна быть от 15 см. Весной, после того как снег растает, укрывной слой следует убрать. В противном случае корневище может начать преть, что спровоцирует начало процесса гниения.

При неправильном уходе у пиона может прекратиться цветение. Также к этому могут привести следующие ошибки:

Саженец разделен неправильно (отсутствие или недостаточное количество больших почек на ростке).

Для пересадки использовался слишком молодой, незрелый куст.



Лунка была слишком мелкой, что привело к вымерзанию корневища.Ростовые почки находятся слишком глубоко под землей (более 5 см).Неправильно выбрано место на участке.Растению не обеспечено достаточное количество питательных веществ и влаги.

Первые цветы появляются у молодых саженцев уже на следующий год после пересадки. Но опытные цветоводы советуют их удалять. Это поможет накопить достаточное количество питательных веществ и окрепнуть. На второй год можно оставить на кусте 1 бутон. При соблюдении этих рекомендаций полноценное цветение наступит на третий год после пересадки.

Итоги

Начинающие цветоводы способны допустить непростительные ошибки при разделении и пересаживании пионов, что может привести к их гибели. Внимательное изучение всех рекомендаций от специалистов, поможет получить здоровое растение, радующее пышными красивыми бутонами.

Источник: kleo.ru