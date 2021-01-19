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Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник

09:20 19.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздникКрещение 2021 приметы, традиции и обряды: Искренние слова для близких на праздник Богоявления 19 январяЕщё 686 новостей

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января. Согласно библейским писаниям, именно в этот день крестился в водах Иордана Иисус Христос, а в момент крещения на землю явился Бог Отец. Отсюда еще одно распространенное название праздника — Богоявление.

В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней и очищения жилища. Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.

***

В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!

***

С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!

В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всём тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

***

В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

***

В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!

***

Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,

Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!

***

Поздравим всех, кто верит!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —

Души вашей прощение.
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!

***

С Крещением Господним
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла

Добром, теплом, любовью.

***

Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!

Источник: pozdravok.ru

19 января 2021 Крещение Господне поздравления смс стихи
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше!

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