Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января. Согласно библейским писаниям, именно в этот день крестился в водах Иордана Иисус Христос, а в момент крещения на землю явился Бог Отец. Отсюда еще одно распространенное название праздника — Богоявление.
В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней и очищения жилища. Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.
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В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!
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С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всём тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!
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В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
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В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
В этот праздник наградит!
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Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
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Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
***
Поздравим всех, кто верит!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!
***
С Крещением Господним
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
***
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чаще глядя в небеса!
Источник: pozdravok.ru