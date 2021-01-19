Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник

Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.

С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января. Согласно библейским писаниям, именно в этот день крестился в водах Иордана Иисус Христос, а в момент крещения на землю явился Бог Отец. Отсюда еще одно распространенное название праздника — Богоявление.

В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней и очищения жилища. Чтобы очистить душу от грехов, христиане погружаются в открытые водоемы в специально оборудованных для этого местах. Здесь же проходят символичные церковные службы.

***

В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

***

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела



Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!



В Крещение ГосподнеХочу я пожелатьТебе любви, здоровья.Пусть Божья благодатьВо всём тебе поможет,Направит, защитит,Пусть веру приумножит,Надежду укрепит!

***

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом



Наполнен будет пусть ваш дом!

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,



Счастьем, бодростью, здоровьемВ этот праздник наградит!

***

Желаю вам в Крещение Господне:

Пусть все невзгоды унесет вода,

Чтоб стали вы от трудностей свободней

И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,



Чтобы Господь ваш дом благословил.Будьте всегда успешны, как и прежде.Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной



Обходить Вас точно будут,В этом и сомнений нет,Ведь воды крещенской чудоБережет Вас от всех бед!

***

Поздравим всех, кто верит!

Откроем свету двери.

Запомните, крещение —



Души вашей прощение.Раз день Богоявления,А Духа восхваления,В водичку окунитесь,Очиститесь, креститесь.Ко всем с добром идите,Родных своих любите,Удачу берегите!

***

С Крещением Господним

Сердечно поздравляю!

Поступков благородных,

Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая

Смывает все плохое,

Чтоб ярче жизнь сияла



Добром, теплом, любовью.

***

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,



Чтобы жить и улыбаться,Чаще глядя в небеса!

Источник: pozdravok.ru