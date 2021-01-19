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Как получить направление на бесплатную реабилитацию после коронавируса по ОМС в Новосибирской области

15:20 19.01.2021 Фото: wikipedia
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Куда обращаться для прохождения курса реабилитации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию, в муниципальных учреждениях города Новосибирска? Рассказываем.

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Лечение - это не только таблетки и уколы

Для прохождения курса реабилитации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию, в муниципальных учреждениях города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» необходимо обращаться для получения направления в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» района (округа по районам) месту жительства (месту пребывания), представив следующие документы:

— паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

— свидетельство о рождении ребенка (в случае заезда «мать и дитя»);

— СНИЛС (при наличии);

— документ, выданный государственной медицинской организацией, о перенесенном заболевании (коронавирусная инфекция/вирусная пневмония) в 2020 году.

№ п/п Полное наименование учреждения Адрес
1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»

Сокращенное наименование МБУ Центр социальной помощи «Заря»

 630071, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49
2. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»

Сокращенное наименование МБУ «СОЦ «Лунный камень»

 630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98/1
3. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори».

Сокращенное наименование МБУ «Центр «Обские зори»

 Дачный поселок Мочище, ул. Микрорайон Дом отдыха Мочище, д. 34

Перечень

муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска «Комплексный центр социального облуживания населения» районов (округа по районам)

п/п

 Наименование учреждения Адрес учреждения,

где выдается направление

в МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори», МБУ «Лунный камень»

 Контактный

телефон
1 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района город Новосибирск,

ул. Фрунзе, 63/1

 телефон 211-35-95
2 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска город Новосибирск,

ул. Революции, 6

 телефон 217-94-73
город Новосибирск,

ул. Дуси Ковальчук, 16

 телефон 225-94-61
3 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района город Новосибирск,

ул. Б. Хмельницкого, 14/3

 телефон 228-73-08
4 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района город Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59

 телефон 342-61-04

сот. тел. 8-958-515-25-98
5 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района город Новосибирск,
ул. Котовского, 1		 телефон 308-11-27
6 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района город Новосибирск,

ул. Ленинградская, 98

 телефон 204-95-05
7 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания» Первомайского района город Новосибирск,

ул. 4-я Пятилетка, 28а

 телефон 338-28-22
8 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района город Новосибирск,

ул. Иванова, 11а

 телефон 332-45-47

Перечень

документов, необходимых иметь при заезде в МБУ «Заря», МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори» для прохождения реабилитации жителями города Новосибирска, перенесших коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию

1. Краткую выписку из амбулаторной карты, с информацией о:

— основном и сопутствующем диагнозе; о перенесенной коронавирусной инфекции/вирусной пневмонии в 2020 году;

— результатах ФЛГ или рентгеновского обследования/КТ сроком не более 1 года;

2. Результаты общеклинических анализов (давностью не более 3-4 месяцев).

3. Рекомендации лечащего врача (показания, противопоказания), для получения более расширенного перечня медицинских услуг (водолечение, физиолечение) необходимо иметь результаты осмотра врача-гинеколога, ЭКГ.

4. Информацию об отсутствии контакта с инфекциями по адресу проживания (месту обучения для детей).

5. Детям, заезжающим на реабилитацию иметь сведения о профилактических прививках, результатах реакции Манту, соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов.

Обращаем Ваше внимание, что количество путевок ограничено.

Источник: novo-sibirsk

COVID-19 бесплатная реабилитация коронавирус пандемия
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