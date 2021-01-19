Как получить направление на бесплатную реабилитацию после коронавируса по ОМС в Новосибирской области

Для прохождения курса реабилитации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию, в муниципальных учреждениях города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» необходимо обращаться для получения направления в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» района (округа по районам) месту жительства (месту пребывания), представив следующие документы:
— паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
— свидетельство о рождении ребенка (в случае заезда «мать и дитя»);
— СНИЛС (при наличии);
— документ, выданный государственной медицинской организацией, о перенесенном заболевании (коронавирусная инфекция/вирусная пневмония) в 2020 году.
|№ п/п
|Полное наименование учреждения
|Адрес
|1.
|Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»
Сокращенное наименование МБУ Центр социальной помощи «Заря»
|630071, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49
|2.
|Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»
Сокращенное наименование МБУ «СОЦ «Лунный камень»
|630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98/1
|3.
|Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори».
Сокращенное наименование МБУ «Центр «Обские зори»
|Дачный поселок Мочище, ул. Микрорайон Дом отдыха Мочище, д. 34
Перечень
муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска «Комплексный центр социального облуживания населения» районов (округа по районам)
|№
п/п
|Наименование учреждения
|Адрес учреждения,
где выдается направление
в МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори», МБУ «Лунный камень»
|Контактный
телефон
|1
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района
|город Новосибирск,
ул. Фрунзе, 63/1
|телефон 211-35-95
|2
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска
|город Новосибирск,
ул. Революции, 6
|телефон 217-94-73
|город Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 16
|телефон 225-94-61
|3
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района
|город Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 14/3
|телефон 228-73-08
|4
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района
|город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59
|телефон 342-61-04
сот. тел. 8-958-515-25-98
|5
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района
|город Новосибирск,
ул. Котовского, 1
|телефон 308-11-27
|6
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района
|город Новосибирск,
ул. Ленинградская, 98
|телефон 204-95-05
|7
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания» Первомайского района
|город Новосибирск,
ул. 4-я Пятилетка, 28а
|телефон 338-28-22
|8
|МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района
|город Новосибирск,
ул. Иванова, 11а
|телефон 332-45-47
Перечень
документов, необходимых иметь при заезде в МБУ «Заря», МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори» для прохождения реабилитации жителями города Новосибирска, перенесших коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию
1. Краткую выписку из амбулаторной карты, с информацией о:
— основном и сопутствующем диагнозе; о перенесенной коронавирусной инфекции/вирусной пневмонии в 2020 году;
— результатах ФЛГ или рентгеновского обследования/КТ сроком не более 1 года;
2. Результаты общеклинических анализов (давностью не более 3-4 месяцев).
3. Рекомендации лечащего врача (показания, противопоказания), для получения более расширенного перечня медицинских услуг (водолечение, физиолечение) необходимо иметь результаты осмотра врача-гинеколога, ЭКГ.
4. Информацию об отсутствии контакта с инфекциями по адресу проживания (месту обучения для детей).
5. Детям, заезжающим на реабилитацию иметь сведения о профилактических прививках, результатах реакции Манту, соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов.
Обращаем Ваше внимание, что количество путевок ограничено.
Источник: novo-sibirsk