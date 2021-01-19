Как получить направление на бесплатную реабилитацию после коронавируса по ОМС в Новосибирской области

Куда обращаться для прохождения курса реабилитации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию, в муниципальных учреждениях города Новосибирска? Рассказываем.

Лечение - это не только таблетки и уколы

Для прохождения курса реабилитации лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию, в муниципальных учреждениях города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря», «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» необходимо обращаться для получения направления в муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» района (округа по районам) месту жительства (месту пребывания), представив следующие документы:

— паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

— свидетельство о рождении ребенка (в случае заезда «мать и дитя»);

— СНИЛС (при наличии);

— документ, выданный государственной медицинской организацией, о перенесенном заболевании (коронавирусная инфекция/вирусная пневмония) в 2020 году.

№ п/п Полное наименование учреждения Адрес 1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» Сокращенное наименование МБУ Центр социальной помощи «Заря» 630071, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49 2. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» Сокращенное наименование МБУ «СОЦ «Лунный камень» 630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98/1 3. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори». Сокращенное наименование МБУ «Центр «Обские зори» Дачный поселок Мочище, ул. Микрорайон Дом отдыха Мочище, д. 34

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муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска «Комплексный центр социального облуживания населения» районов (округа по районам)

№ п/п Наименование учреждения Адрес учреждения, где выдается направление в МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори», МБУ «Лунный камень» Контактный телефон 1 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района город Новосибирск, ул. Фрунзе, 63/1 телефон 211-35-95 2 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска город Новосибирск, ул. Революции, 6 телефон 217-94-73 город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 16 телефон 225-94-61 3 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 14/3 телефон 228-73-08 4 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 телефон 342-61-04 сот. тел. 8-958-515-25-98 5 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района город Новосибирск,

ул. Котовского, 1 телефон 308-11-27 6 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района город Новосибирск, ул. Ленинградская, 98 телефон 204-95-05 7 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания» Первомайского района город Новосибирск, ул. 4-я Пятилетка, 28а телефон 338-28-22 8 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района город Новосибирск, ул. Иванова, 11а телефон 332-45-47

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документов, необходимых иметь при заезде в МБУ «Заря», МБУ «Лунный камень», МБУ «Обские зори» для прохождения реабилитации жителями города Новосибирска, перенесших коронавирусную инфекцию/вирусную пневмонию

1. Краткую выписку из амбулаторной карты, с информацией о:

— основном и сопутствующем диагнозе; о перенесенной коронавирусной инфекции/вирусной пневмонии в 2020 году;

— результатах ФЛГ или рентгеновского обследования/КТ сроком не более 1 года;

2. Результаты общеклинических анализов (давностью не более 3-4 месяцев).

3. Рекомендации лечащего врача (показания, противопоказания), для получения более расширенного перечня медицинских услуг (водолечение, физиолечение) необходимо иметь результаты осмотра врача-гинеколога, ЭКГ.

4. Информацию об отсутствии контакта с инфекциями по адресу проживания (месту обучения для детей).

5. Детям, заезжающим на реабилитацию иметь сведения о профилактических прививках, результатах реакции Манту, соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов.

Обращаем Ваше внимание, что количество путевок ограничено.

Источник: novo-sibirsk