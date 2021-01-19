Как 5G влияет на распространение коронавируса, показало исследование

Авторы исследования прогнозируют, что теории относительно влияния 5G на заболеваемость COVID-19 получат в 2021 году не менее широкое распространение, чем в 2020 году.

Аналитики прокомментировали влияние 5G на распространение коронавируса

Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что "технология 5G передает COVID-19", является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным.

Согласно исследованию британского медиарегулятора Ofcom, проведенному в конце июня 2020 года, за последнюю неделю, предшествующую публикации данных исследования, 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о COVID-19. Наиболее распространенными (отмеченными 21% участников исследования) являются "теории, находящие взаимосвязь между причинами возникновения COVID-19 и технологией 5G".

А исследование Ofcom, проведенное в период с 10 по 12 апреля 2020 года, показало, что c заведомо ложными или недостоверными утверждениями о 5G сталкивались 50% участников исследования. Однако люди восприняли подобную информацию как "вводящую в заблуждение", причем большинство (57%) респондентов, столкнувшихся с недостоверной информацией, ничего не сделали для ее опровержения, резюмировали аналитики.

Авторы исследования прогнозируют, что теории относительно влияния 5G на заболеваемость COVID-19 получат в 2021 году не менее широкое распространение, чем в 2020 году.