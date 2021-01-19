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Зарплата от 100 до 180 000 в месяц: Топ высокооплачиваемых удалёнок

09:00 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Высокий доход может получать и оператор call-центра.

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Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам

Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра - 180 тысяч в месяц, говорится в рейтинге сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Онлайн-школа ищет дистанционного преподавателя физики, которому предлагает зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также писать полезные посты по своему предмету", - говорится в январском исследовании сервиса.

Кроме того, школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей.

Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей. Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.
Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тысяч рублей. "Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий", - уточнили в сервисе.
Хорошие деньги на удаленке - 150 тысяч рублей - предлагает крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, менеджеру по продажам b2b.

Источник: РИА Новости

вакансия дистант работа удаленка
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