Что знают об органических продуктах жители России, проверило Роскачество

Роскачество проверило, что россияне знают об органических продуктах

Около 80% россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта и путается в определении такой продукции, говорится в сообщении Роскачества.

Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил 1 000 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек из всех федеральных округов РФ. "82% опрошенных сообщили, что покупают органические продукты. При этом, как выяснилось, подавляющее большинство не видит разницы между понятиями "органический", "натуральный", "био", "эко" и считают эти слова синонимами, но это не одно и то же", — говорится в сообщении организации.

Роскачество подчеркивает, что продукция с обозначения "био", "эко", "натуральный", "фермерский" не является органической. Между тем, 66% опрошенных считает почти идентичными понятия "органический" и "натуральный", 54% не видят различия между словами "органический" и "эко", а 46% — приравнивают "органик" и "эко". Кроме того, 64% респондентов чаще всего покупают продукцию с обозначением "натуральный", а только 17% — с обозначением "органический".

С 1 января 2020 года в РФ вступил в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств. Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию в РФ и включенный в реестр Минсельхоза. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листа на зеленом фоне и надписью "Органик", выполненной шрифтом белого цвета и продублированной латиницей.

"Согласно результатам опроса, у 63% россиян знак вызывает доверие, а 54% знают, что это национальный знак органического продукта", — сообщает Роскачество. В Россию ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза: ее знак соответствия — белый евролист на зеленом фоне: только 5% опрошенных с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения, констатируют эксперты.

Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, законность использования этого знака не перепроверяется в России, а результаты исследований организации показывают, что за евролистом может скрываться подделка. "Мы обнаруживали до 4 пестицидов в такой продукции одновременно", — отметила Саратцева.

Опрос также показал, что среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин — 28% против 22%, а больше заинтересованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику — в Сибири (30%), самый низкий — в Центральном федеральном округе (22%).

Источник: 1prime.ru