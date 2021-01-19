Карьерные возможности корпоративного английского

Многие бизнесмены мечтают вывести свое дело на международный уровень. А для этого нужно, чтобы работники владели английским на должном уровне. Школьной или университетской базы знаний здесь будет недостаточно. Требуются узкопрофильные навыки. Корпоративный английский для сотрудников включает в себя умение подготавливать презентации, вести деловые переговоры и официальную переписку. Всему этому научат в школе Wall Street English. Педагоги-носители языка из США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии доводят до совершенства все языковые способности. Происходит это за счет использования смешанной методики преподавания. Слушатели онлайн-курсов параллельно развивают навыки говорения, аудирования, письма и чтения. Студенты учатся воспринимать на слух разные акценты английского (просматривают образовательный ситком). После этого они отрабатывают письменную речь (выполняют интерактивные задания). Закрепляют успех учащиеся на дистанционных факультативах в небольших группах. Дополнительно для слушателей курсов поводятся факультативные онлайн-занятия Social clubs (для устранения языкового барьера и развития беглости речи) и Complementary classes (для отработки грамматических правил при помощи викторин и обучающих игр). В результате после курсов студенты могут подготавливать доклады для зарубежных конференций, читать профессиональную литературу и вести переговоры с иностранцами.

Корпоративный английский открывает широкие перспективы. Если все работники знают иностранный язык на уровне выше B2, компания без труда выйдет на международный рынок. Сотрудники, свободно владеющие иностранным языком, зачастую могут рассчитывать на поощрения со стороны руководства. Это касается всех сфер деятельности. Так менеджеры, которые натренировали коммуникативные навыки, могут увеличить число эффективных продаж. Это приведет к повышению зарплаты. Юристы, освоившие письменную речь, способны поддерживать деловую переписку и понимать профессиональную документацию на иностранном языке. Это способствует увеличению числа клиентов. В каждой отрасли есть свой набор необходимых профессиональных умений. По этой причине лучше учить английский в рамках корпоративного курса, где педагоги подбирают индивидуальную программу, исходя из специфики конкретной деятельности. По статистике чаще всего на языковые курсы записываются те, кто работает в сфере информационных технологий, услуг для бизнеса, логистики, розничной торговли, финансов. Курсы Wall Street English подбираются персонально, учитывая потребности определенной фирмы. Сначала будущие студенты проходят тестирование для определения текущего уровня знаний. На основе результатов опросника и конечных целей обучения консультант школы формирует индивидуальную программу онлайн-обучения. Все занятия проводятся на собственной электронной площадке школы. Там размещены цифровые учебники, рабочие тетради, обучающее видео, онлайн-сообщество для переписки с учащимися из других стран, сервис по дистанционной постановке произношения Advanced Speech Recognition и система мониторинга прогресса Global Scale Of English.

Программа корпоративного английского позволяет убить сразу нескольких зайцев: и оптимизировать деятельность компании, и мотивировать сотрудников, и сплотить коллектив.