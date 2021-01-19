Можно ли стирать одноразовые маски?

Лучший способ стирать тканевые маски - кипятить их в течение как минимум пяти минут.

Одноразовую защитную маску можно стирать и пользоваться ей снова

Как выяснилось в ходе исследования, проведенного финскими учеными, даже после нескольких стирок одноразовые маски настолько же эффективны, как и многоразовые тканевые.

Одноразовую защитную маску можно стирать и пользоваться ей снова, показывает исследование Государственного технического научно-исследовательского центра VTT. Даже после десяти стирок медицинская маска по своим свойствам не уступает тканевым маскам.

Несмотря на это, эффективность фильтрации самых маленьких частиц после стирок быстро ухудшается и поэтому медицинские маски, использующиеся в профессиональных целях, не следует стирать дома.

В рамках исследования также выяснили, что лучший способ стирать тканевые маски - кипятить их в течение как минимум пяти минут. Чуть менее эффективна стирка при 60 градусах в машинке.

Одноразовые медицинские маски можно также либо кипятить, либо стирать в машинке.

Источник: yle.fi