Как понять что болят легкие

Причин, приводящих к данной проблеме очень много. Мы поговорим только о наиболее частых из них.

Боль в грудной клетке – одна из наиболее частых жалоб, предъявляемых пациентами при обращении к врачу

Боль в грудной клетке – одна из наиболее частых жалоб, предъявляемых пациентами при обращении к врачу. Причин, приводящих к данной проблеме очень много. Мы поговорим только о наиболее частых из них.

Причины

Чтобы было проще разобраться в причинах возникновения боли в грудной клетки, разобьем их на четыре основных группы:

Болезни органов дыхания

Костно-мышечные заболевания

Заболевания сердца и крупных сосудов

Болезни органов пищеварения

Посмотрите, какое количество разных специалистов должно посмотреть человека с жалобами на боли в грудной клетке, чтобы выявить ее причину: пульмонолог, кардиолог, невролог и гастроэнтеролог. Поэтому, мне казалось бы разумнее и правильнее при появлении этой жалобы обратиться сначала к грамотному терапевту, чтобы он разобрался в какой системе органов кроется причина боли, а затем уже посоветовал к какому специалисту обращаться.

Так как я врач-пульмонолог, то постараюсь ответить на вопрос:

Когда возникают боли в грудной клетке при бронхолегочных заболеваниях?

Почему легкие «не болят»

В легочной ткани нет болевых рецепторов, поэтому боли при заболеваниях бронхолегочной системы возникают только в том случае, если поражены листки, покрывающие легкие - плевра. Недаром боли при этих заболеваниях называют «плевральные боли».

Другой причиной боли в грудной клетке при бронхолегочных заболеваниях может стать трахеобронхит.

Механизм «плевральных болей»

В здоровом состоянии во время дыхания два листка плевры (один покрывает легкое, другой выстилает грудную стенку изнутри) скользят по поверхностям друг друга, что позволяет легким свободно и безболезненно спадаться и расправляться при дыхании. При воспалении этих листков или появлении на них разрастаний, при дыхании возникает их трение друг о друга за счет возникших «неровностей» ( шероховатостей). Как следствие - боль при глубоком дыхании и кашле.

Причины «плевральных болей»

Первой и самой частой причиной «плевральной боли» является воспаление самой плевры и\или покрытого ее легкого. Недаром некоторые виды воспалений легких называют плевропневмония., то есть воспаление легких и плевры.

Причиной «плевральной боли» могут стать и опухолевые заболевания плевры и легких.

Пневмоторакс (попадание воздуха в плевральную полость) также может вызвать боль.

Особенности «плевральных болей»

«Плевральная боль» чаще всего односторонняя, острая, усиливающаяся при глубоком вдохе и кашле. Боль иногда настолько сильная , что заставляет человека делать только неглубокие вдохи.

Человек принимает, так называемое «вынужденное положение» , то есть старается не дышать той стороной грудной клетки, где расположен источник боли. Для этого он ложится на больную сторону или прижимает ее руками, ограничивая таким образом подвижность грудной клетки.

Обратите внимание, что в некоторых случаях, когда начинается скопление жидкости между листками плевры, раздвигая ее листки и не давая им «тереться» друг о друга, боль в грудной клетке уменьшается, зато появляется одышка.

Что делать ?

Прежде всего - обратиться к врачу. Доктор может услышать шум трения листков плевры, сделать рентген органов грудной клетки, УЗИ плевральной полости, КТ органов грудной клетки, чтобы оценить поражение легких и плевры.

Терапия будет назначена в зависимости от причины плевральной боли.

Трахеобронхит - еще одна причина болей в грудной клетке, связанная с бронхолегочной патологией.

При воспалении или опухоли трахеи и крупных бронхов могут возникать неприятные ощущения за грудиной, имеющие ноющий или саднящий характер. Возникают они преимущественно при вдыхании воздуха, особенно холодного, усиливаются в положении лежа, часто сопровождаются сильным кашлем.

Если эти боли возникли на фоне простуды, то скорее всего – это воспаление трахеи – трахеит. На фоне назначенной врачом противовоспалительной терапии эти боли вместе с кашлем быстро уходят.

Если же боли сохраняются и для их появления не было видимой причины, то для уточнения диагноза доктор может назначить компьютерную томографию органов грудной клетки , а при необходимости – бронхоскопию.

Источник: medcity.ru