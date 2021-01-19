Детальный гороскоп на Крещение Господне 19 января 2021 года

Этот день у Раков с деловой точки зрения сложится очень удачно, и он во многом превзойдет все ваши ожидания.

Близнецы столкнутся с сильным противником, а Скорпионов ждут приятные сюрпризы

Проблем у Овнов сегодня не будет. Разногласия с руководством будут незначительными. Пройдет немного времени, и вы осознаете, что говорили с начальством разными словами об одном и том же. Вас на работе неожиданно поддержат ваши коллеги, которых вы не считали ранее союзниками.

У Тельцов этот день сложится вполне удачно. День будет связан с возвращением старого долга и улучшением вашего финансового положения. Не упустите возможность повысить свою квалификацию. Не стоит сегодня расслабляться, даже если вам покажется, что события идут своим чередом.

Близнецам сегодня предстоит столкновение с очень сильным противником. Вам для победы придется пойти на незамысловатую и в то же время эффективную хитрость. В этот день возможно возвращение нерешенных проблем. Постарайтесь сегодня уйти от споров. Ваши близкие с удовольствием придут вам на помощь.

Этот день у Раков с деловой точки зрения сложится очень удачно, и он во многом превзойдет все ваши ожидания. Звезды сегодня будут на вашей стороне за что бы вы ни взялись. Все ваши новые начинания будут весьма успешными. Вы неожиданно найдете новый источник доходов.

У Львов сегодня будет напряженный день. Вам вряд ли удастся сохранить спокойствие и отделить друзей от недругов. У вас будут возникать сомнения по любому поводу. Сегодня, несмотря на внешнюю уверенность, вы будете нуждаться в одобрении своих поступков старых друзей.

У Дев сегодня преобладает влияние позитивных тенденций. Этот день сложится для вас весьма удачно. Возможны незапланированные выгодные сделки или неожиданные денежные поступления. Личные отношения сегодня будут складываться гармонично, вам не придется прикладывать для этого больших усилий.

Весов сегодня будут беспокоить отголоски каких-то проблем. Возможны деловые предложения сменить работу, которые появятся неожиданно. Это будет весьма благоприятный день для посещения конференций и семинаров. Откажитесь сегодня от обсуждения важных вопросов — это будет для вас лучший способ избежать конфликтов.

У Скорпионов сегодня возможны приятные сюрпризы. Ваша фантазия не будет иметь границ, сегодня вы ей найдете практическое применение. Ваши новые идеи будут очень хороши, но окружающие не сразу их оценят по достоинству. Вторая половина этого дня будет омрачена спорами из-за денег.

У Стрельцов сегодня будет очень противоречивый день. Но вам скучать не придется. Вы сможете легко добиться самых скромных успехов. При таком подходе вам удастся сохранить силы, и вы решите вечером заняться своим любимым делом. Неожиданное романтическое свидание дня превзойдет все ваши ожидания.

Козерогам по силам сделать этот день необычным и удачным. Вы поддадитесь мрачным настроениям, если вы не откажетесь от общения с людьми, склонными к унынию. Общение сегодня с жизнерадостными особами сможет подарить вам заряд позитива. Любимый человек в этот день с удовольствием поддержит вашу инициативу.

Водолеям с утра придется поломать свою голову над проблемами, которые возникли накануне. День будет связан для вас с профессиональными победами. Отношения с вашими близкими и друзьями будут складываться весьма гармонично, покажите им, что вы готовы пойти на компромисс.

Если Рыбы сегодня отложат сделки и крупные покупки, то поступят очень разумно. Не стоит сегодня носить с собой значительную сумму наличных денег. Вас ожидает успех в работе с единомышленниками. Результат вашей работы будет тем лучше, чем больше у вас будет союзников. Это будет очень благоприятный день для выездов на природу.

Источник: izvmor.ru