Русское лото: Заговор на лотерейный билет для выигрыша крупной суммы

Этот ритуал на привлечение удачи можно читать только на растущую луну в первую неделю после новолуния, так как рост луны способствует привлечению и увеличению богатства.

Ритуал на привлечение удачи можно читать только на растущую луну в первую неделю после новолуния

Все мы в той или иной мере подвержены азарту: кто-то регулярно участвует в лотереях, кто-то изредка при удобном случае. И тем и другим в достижении поставленной цели, а именно, получить столь желанный выигрыш, поможет заговор на удачу в лотерее. Этот ритуал на привлечение удачи можно читать только на растущую луну в первую неделю после новолуния, так как рост луны способствует привлечению и увеличению богатства. Самым удачным считается четверг, так как этому дню покровительствует Юпитер – бог денежных потоков. Заговор на лотерейный билет является разновидностью заговоров на удачу, а также заговоров на привлечение денег.

Заговоры лотерейных билетов

Начнем мы с достаточного простого заговора, который нужно провести перед покупкой лотерейного билета. Когда вы пойдете его покупать старайтесь не наступать на пороги и не задевать косяки дверных проемов, а мысленно весь путь произносите следующие слова:

«Иду я препятствия огибаю, иду через пороги переступаю, иду я с большим везением за золотым билетом лотерейным. Да будет так! Аминь. Аминь. Аминь!»

Выигрыш вам обеспечен. Размер выигрыша будет зависеть от вашей бдительности к порогам и косякам, а также уверенности в результате. Учтите, все заговоры на везение и удачу не терпят неуверенных людей.

Заговор на привлечение денег

Ритуал денежного магнетизма активизирует денежные потоки. А заключается он в следующем: на новолуние вам необходимо взять по три монеты с нечетным номиналом (например, 1 и 5) и положить их в карманы вашей повседневной одежды. Когда будете их раскладывать, прочтите три раза следующие слова:

«Как луна притягивают воду, так мои карманы притягивают деньги. Аминь!»

Заговоренные деньги пусть остаются в ваших карманах на удачу. Ни в коем случае не тратьте их и тем более не отдавайте кому-либо – удачу свою отдадите.

Заговор на лотерейный билет

Заговор на выигрыш в лотерею. Если вы уже купили лотерейный билет не моментального выигрыша, не торопитесь удалять защитный слой, принесите его домой, положите на билет самую большую по номиналу купюру, которая у вас есть и произнесите три раза:

«Пусть билет мой принесет удачу, пусть билет мой сделает меня богаче! Да будет так, как я сказал!»

Заговор на птиц

Еще одним выигрышным ритуалом перед покупкой лотерейного билета является заговор на птиц. Утром воскресного дня выйдете во двор с куском хлеба. Покрошите крошек на свободной площадке, которая расположена подальше от проезжей части, и произносите следующее заклинание три раза:

«Птички-невелички, я вам хлеб, а вы мне удачу! Аминь»

Подождите, пока не прилетят птицы, обратите внимание на их поведение и количество, а также на то какими группами они держатся вместе. Очень внимательно их сосчитайте как всех вместе, так и тех, кто сторонится основной массы. Лучше будет, если вы запишете полученные цифры. Собираясь уходить, поблагодарите птиц. И смело отправляйтесь на почту или в киоск за лотерейным билетом, при выборе того или иного билета по серийному номеру ориентируйтесь на цифры, которые вам подсказали наши пернатые друзья. Доверяйте своей интуиции.

Заговор на удачу в лотерее от Ванги

Заговор на удачу в лотерее от Ванги. Великая болгарская целительница всегда считала, что деньги это в первую очередь средство для совершения какого-либо благого поступка. Поэтому желание людей обогатиться она воспринимала совершенно спокойно. У нее есть даже специальный заговор, направленный на привлечение легких денег. Для осуществления заговора вам понадобится монетка и самая любимая вещь, которую вы носите чаще всего (лучше выбирать вещи из верхней одежды). Вшейте монету в подклад или карман одежды и произнесите три раза слова заговора:

«Подол (или карман) иголкой с ниткой зашиваю, богатство навечно к себе пришиваю. Крепко-накрепко и на века, пусть деньги водятся у меня всегда! Для благих целей и на Божью благодать! Аминь!»

Повесьте заговоренную одежду в темный шкаф на всю ночь, для того чтобы ритуал лучше подействовал. Носите отныне счастливую вещь ежедневно и особенно надевайте в те дни, когда вам требуется улыбка фортуны.

И напоследок, очень важно понимать, что результат заговора на удачный лотерейный билет всецело зависит только от вас: от вашей веры в результат, а также от ваших действий, направленных на получение этого результата.

Лотерея — не просто игра, это — проверка вашей готовности получать подарки судьбы!

Пусть вам повезет!

Источник: gadalkindom.ru