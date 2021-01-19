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Как оценивают свое здоровье, рассказали жители России

08:30 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно полученным ответам, самочувствие начинает ухудшаться у жителей страны примерно к 45 годам.

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Самыми здоровыми и полными сил себя считают граждане в возрасте до 25 лет

Каждый третий житель страны оценивает свое здоровье как удовлетворительное. Об этом говорит исследование Росстата, проведенное на территории России с августа по сентябрь прошлого года, рассказали "Российской газете" в ведомстве.
Участники опроса оценили свое самочувствие по пятибалльной системе, где 1 - очень хорошее, 2 - хорошее, 3 - удовлетворительное, 4 - плохое, 5 - очень плохое. В результате почти половина россиян признались, что чувствуют себя хорошо. Самыми здоровыми и полными сил себя считают граждане в возрасте до 25 лет. Согласно полученным ответам, самочувствие начинает ухудшаться у жителей страны примерно к 45 годам. Причем, между сельскими и городскими жителями разницы почти нет.
Чаще всего похвастаться своим здоровьем могут кавказские народы России. Во время проведения опроса свое самочувствие, как очень хорошее, чаще оценивали жители Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики. А вот хорошим его считают москвичи, жители Калмыкии, Сахалина, Томской области и Краснодарского края. Так отвечали большинство представителей этих регионов.

Респонденты, проживающие в Курской и Липецкой областях, чаще других говорили, что чувствуют себя плохо. Не довольны своим самочувствием и жители Хакасии, Алтайского и Ставропольского краев, Тюменской, Ростовской, Новгородской, Калининградской, Новосибирской, Орловской, Владимирской, Брянской и Тульской областей, республики Марий Эл.

А вот среди жителей Чукотского автономного округа почти нет тех, кто жалуется на здоровье, зато более 70% считают его хорошим, то есть оценивают на твердую четверку. Также считают и больше половины жителей Тывы, Камчатки, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Астраханской и Костромской областей, а также города Санкт-Петербурга.

Источник: РГ

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