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Марки NASA "Солнечная наука навсегда" будет выпускать почта США

16:50 19.01.2021 Фото: NASA
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На изображениях показаны красивые события на Солнце, такие как солнечные вспышки, солнечные пятна и корональные петли. 

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Набор из 20 марок включает десять изображений, которые прославляют науку

Снимки динамичной и ослепительной красоты Солнца, сделанные НАСА, привлекли внимание миллионов. В 2021 году Почтовая служба США продемонстрирует многоликость Солнца с помощью серии марок Sun Science forever, на которых показаны изображения солнечной активности, сделанные Обсерваторией солнечной динамики НАСА, или SDO.

«Я был коллекционером марок всю свою жизнь, и мне не терпится увидеть, как наука НАСА будет освещена таким образом», - сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии НАСА (SMD) в Вашингтоне. «Я чувствую, что мир природы вокруг нас так же прекрасен, как искусство, и это вдохновляет иметь возможность делиться важностью и волнением изучения Солнца с людьми по всей стране».

Набор из 20 марок включает десять изображений, которые прославляют науку, стоящую за продолжающимся исследованием НАСА ближайшей звезды. На изображениях показаны обычные события на Солнце, такие как солнечные вспышки, солнечные пятна и корональные петли. SDO пристально следит за Солнцем более десяти лет. Оснащенный оборудованием для захвата изображений Солнца в нескольких длинах волн видимого, ультрафиолетового и экстремального ультрафиолетового света, SDO за время своего пребывания в должности собрал сотни миллионов изображений, чтобы помочь ученым узнать о том, как работает наша звезда и как ее постоянно меняющиеся магнитные поля создают солнечную активность мы видим.

Эта солнечная активность может приблизить космическую погоду к Земле, что может мешать технологиям и радиосвязи в космосе. В дополнение к этой непосредственной связи с нашей повседневной жизнью, связанной с высокими технологиями, изучение Солнца и его влияния на планеты и окружающее его пространство - область исследований, известная как гелиофизика - имеет большое значение для понимания нашей Солнечной системы и тысячи солнечных систем, которые были открыты за пределами нашей собственной. Как наша ближайшая звезда, Солнце - единственная ближайшая звезда, которую люди могут изучать в деталях, что делает ее жизненно важным источником данных.

Источник: nasa

NASA наука почтовые марки солнечная активность
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