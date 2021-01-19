Аномальная зима: какая погода ждет 19 января жителей Бердска? Обещают сильный ветер

В отдельных районах изморозь.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: ночью -18, -23°С, местами до -28°С, похолодание, днём -14, -19°С, местами до -24°С.