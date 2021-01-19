Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: ночью -18, -23°С, местами до -28°С, похолодание, днём -14, -19°С, местами до -24°С.
Аномальная зима: какая погода ждет 19 января жителей Бердска? Обещают сильный ветер
06:30 19.01.2021
В отдельных районах изморозь.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Доброе утро!
БердскАномальная зима: какая погода ждет 19 января жителей Бердска? Обещают сильный ветер
06:30 19-01-2021
Лунный календарь посева и пересадки растений на 19 января 2021 года
05:00 19-01-2021
Поздравления с Крещением 2021 в светлых коротких смс и стихах
04:00 19-01-2021
Таблетка для экстренной контрацепции
03:00 19-01-2021
13-летний сын Константина Хабенского оказался на редком фото в сети
02:00 19-01-2021
Детальный гороскоп на Крещение Господне 19 января 2021 года
01:00 19-01-2021
Как правильно формулировать желания на Крещение Господне 2021: Сильные заговоры на здоровье и богатство
23:50 18-01-2021
Точный гороскоп для каждого знака от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 января 2021 года
23:20 18-01-2021
Что нельзя делать на Крещение Господне 2021: Можно ли работать 19 января в Великий православный праздник?
22:50 18-01-2021
Рекордные суммы хранили россияне на счетах в Сбербанке в 2020 году
22:42 18-01-2021