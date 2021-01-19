Как и когда записаться на вакцинацию от коронавируса на Госуслугах могут россияне, рассказали в кабмине

"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах — насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.

Сведения о записи на вакцинацию будут появляться в личном кабинете пользователя портала. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения, напоминания об этом будут приходить в установленные дни: сначала ежедневно, а потом немного реже. После второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости.

Вице-премьер добавил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы.

"Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", — сказал Чернышенко.

По его словам, любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному короткому номеру 122.