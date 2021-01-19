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Как и когда записаться на вакцинацию от коронавируса на Госуслугах могут россияне, рассказали в кабмине

22:28 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вице-премьер Чернышенко отметил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы. Пока система может давать сбои.

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После второй прививки, на сервисе можно будеть получить QR-код, который будет свидетельствовать о прохождении вакцинации
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через портал "Госуслуги", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он пояснил, что с 18 января запись на сайте и в приложении работает в тестовом режиме, а с 31 января появится отдельная специализированная форма.

"Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон не выходя из дома", — сказал Чернышенко.

Он добавил, что пока идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с порталом госуслуг.
"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах — насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.
Сведения о записи на вакцинацию будут появляться в личном кабинете пользователя портала. После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения, напоминания об этом будут приходить в установленные дни: сначала ежедневно, а потом немного реже. После второй прививки можно будет оформить электронный сертификат — QR-код, который можно будет предъявлять при необходимости.
Вице-премьер добавил, что на портале госуслуг есть также форма обратной связи по вакцинации, и призвал пользователей оставлять отзывы.
"Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работе врачей, пожалуйста, тоже пишите! Мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", — сказал Чернышенко.
По его словам, любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному короткому номеру 122.
"Операторы подготовлены к ответам на вопросы по этой теме. Также общая информация по вакцине традиционно есть на нашем портале стопкоронавирус.рф", — заключил вице-премьер.
вакцинация госуслуги запись коронавирус Дмитрий Чернышенко
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