Что категорически нельзя делать со святой водой? Как относиться к святыне

Как показывает опыт, святая вода может храниться долгие годы, и оставаться кристально чистой на вид. Существует мнение, что она может портиться там, где нет мира и взаимопонимания.

По вере каждая капля святой воды может освятить целое море

Святая вода приносится домой с церкви, и к ней нужно относиться с уважением. Есть правила, которые объясняют, что можно и нельзя делать с ней человеку в обычной жизни. Про силу воды, говорили в древности священнослужители, святые и даже врачи. Прием по определенной схеме позволяет верующим получить здоровье и исцеление тела.

Отношение к святой воде

Многие стремятся получить на большие праздники небольшое количество освященной воды с храма. Но придя домой, часто становится вопрос, когда ее употреблять, где и зачем она нужна. Не найдя ответа, стоит сосуд с водой, и пылится.

Освященная вода на самом деле имеет силу, если человек верует в это. Ее не принимают как настойку или таблетку, в надежде, что завтра уже станет лучше. Только с верой вместе, она может исцелять тело и душу человека. Ведь даже при обряде освящения в церкви звучат слова:

«…соделай, чтобы она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней…».

Относиться к святой воде нужно благоговейно, принимая то, что она соединяет человека с небом, землей и благодатью.

Как увеличить количество святой воды

Святая вода – эта часть таинства и святыни, которая преобразилась из простой жидкости в более благодатную для человека. После того, как ее принесли домой, то она должна стоять возле икон, там она и будет храниться. Ее можно употреблять как каждый день, так и в отдельные, когда появилась тревога или недомогание.

Так как воды обычно святой набирается совсем немного, то не обязательно ее употреблять в том виде, которую принесли с храма. Можно набрать любую емкость, и налить в нее небольшое количество святой воды. Будет считаться, что вся вода приобретает те же самые свойства. По вере каждая капля может освятить целое море.

Как использовать святую воду

Существует две версии употребления святой воды. Первая, что нужно ее выпивать до того, как начался прием пищи. То есть святыня должна после пробуждения попасть в человека первая. Вторая – что ее можно употреблять по мере необходимости. Ведь разные бывают случаи, и ждать утра долго.

Святой водой можно помазать больное место, рану. Для этого достаточно нанести символическое крестообразное помазанье. По мнению священников и святых людей, живших несколько веков назад, существовало мнение, что 1 столовая ложка в день святой воды, готова содержать душу и тело человека в здравии. Этой мысли придерживался врач и святитель Лука Войно-Ясенецкий. Он говорил, что не знает, почему она помогает, но на собственном опыте в этом убедился. А он излечил тысячи людей.

Свяченой водой обрызгивается дом и еда, а также члены семьи. Ею можно окропить скотину, когда она заболела и хозяйственные постройки. Она поможет защитить огород от завистников, и отогнать вредителей. Но в каждом случае нужно верить в ее силу, чтобы она помогла.

Что нельзя делать со свяченой водой

В церкви совершается особый обряд, и после этого вода называется «великая агиасма». Такая может быть только на Крещение и Богоявление. В другие праздники она будет «малой агисмой», и молитва читается другая. Но в любом случае это святыня, к которой нужно уважающее отношение.

Нельзя использовать в повседневном быту – для приготовления еды, или мытья комнат. Даже если она стала не нужна по каким-то причинам, то ее нужно вылить в «нехоженное» место. То есть туда, где не ступала нога человека, и не ходят животные. Идеальным местом может быть комнатный цветок, в городских квартирах или дерево растущее на улице. Также можно вылить в природный водоем – речку или озеро.

Как показывает опыт, святая вода может храниться долгие годы, и оставаться кристально чистой на вид. Существует мнение, что она может портиться там, где нет мира и взаимопонимания.

Источник: rsute.ru