19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?

19:50 19.01.2021 Фото: эрмитаж/твиттер
0

Часто к выбору варианта по святцам родители добавляли имена героев известных романов и других произведений. Некоторые имена считались универсальными на протяжении 16-19 столетий.

% name% title
Александр II на благотворительном базаре в Петербургском Дворянском собрании. А. Санджиованни. Россия, 1870 г.

Вопрос происхождения имен не прост. Эксперты рассказали, почему некоторые из них считались простыми, когда другие обладали высоким статусом.

Универсальные имена

После крещения Руси народ никаких новых имен изобретать не мог, ведь уже все выбиралось из предлагаемого перечня – церковного календаря. В нем не было указано, какие имена необходимо давать аристократам, а какие самым простым крестьянам. Детей называли именами святых, родившихся в определенный день.

Часто к выбору варианта по святцам родители добавляли имена героев известных романов и других произведений. Некоторые имена считались универсальными на протяжении 16-19 столетий. Их можно было встретить и среди дворянства, и простолюдин. Среди таких имен были Мария, Анастасия, Анна, Екатерина и Александра.

Какие женские имена давали простым девушкам

Среди девушек с дворянскими кровями редко можно было встретить Агафью, Евдокию или Матрену, хоть эти имена были записаны в церковном календаре. Также к списку можно добавить красивое имя Дарья, которым к концу 16 века стало считаться крестьянским, а спустя 2-3 столетия и вовсе вышло из обращения аристократок.

Имена, которыми называли девушек с королевскими корнями

Слишком царственным для крестьянок именем оставалась Елизавета. Мода на него началась за правления Петра I, который стремился к европейским манерам.

Интересный факт касается имени Варвара, которые многие считают крестьянским. В 18 веке оно входило в список самых популярных дворянских имен.

Аналогичная история произошла с Софией. Встретить крестьянок с таким именем было практически невозможно.

Источник: rsute.ru

благородство дворянство женские имена имена женские статус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое женское имя звучит не менее благородно, на ваш взгляд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео купания Путина в проруби на Крещение 2021 появилось в Сети: Перекрестился и трижды окунулся
20:22 19-01-2021
Видео купания Путина в проруби на Крещение 2021 появилось в Сети: Перекрестился и трижды окунулся
Ночные симптомы раннего диабета и утренние
20:20 19-01-2021
Ночные симптомы раннего диабета и утренние
Способ борьбы с «черными лесорубами»: придумали систему учета древесины в Госдуме
20:08 19-01-2021
Способ борьбы с «черными лесорубами»: придумали систему учета древесины в Госдуме
Продлить упрощенный порядок оформления инвалидности предлагает Минтруд
19:52 19-01-2021
Продлить упрощенный порядок оформления инвалидности предлагает Минтруд
Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?
19:50 19-01-2021
Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?
Продлят ли учебный год 2021 школьникам Новосибирской области, ответил министр Федорчук
19:41 19-01-2021
Продлят ли учебный год 2021 школьникам Новосибирской области, ответил министр Федорчук
Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле: "Мы склонны к трезвой оценке" 3
19:27 19-01-2021
Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле:
Русское лото: Заговор на лотерейный билет для выигрыша крупной суммы
19:20 19-01-2021
Русское лото: Заговор на лотерейный билет для выигрыша крупной суммы
Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности 1
19:15 19-01-2021
Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности
БердскТратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири? 1
18:55 19-01-2021
Тратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири?