Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?

Часто к выбору варианта по святцам родители добавляли имена героев известных романов и других произведений. Некоторые имена считались универсальными на протяжении 16-19 столетий.

Александр II на благотворительном базаре в Петербургском Дворянском собрании. А. Санджиованни. Россия, 1870 г.

Вопрос происхождения имен не прост. Эксперты рассказали, почему некоторые из них считались простыми, когда другие обладали высоким статусом.

Универсальные имена

После крещения Руси народ никаких новых имен изобретать не мог, ведь уже все выбиралось из предлагаемого перечня – церковного календаря. В нем не было указано, какие имена необходимо давать аристократам, а какие самым простым крестьянам. Детей называли именами святых, родившихся в определенный день.

Часто к выбору варианта по святцам родители добавляли имена героев известных романов и других произведений. Некоторые имена считались универсальными на протяжении 16-19 столетий. Их можно было встретить и среди дворянства, и простолюдин. Среди таких имен были Мария, Анастасия, Анна, Екатерина и Александра.

Какие женские имена давали простым девушкам

Среди девушек с дворянскими кровями редко можно было встретить Агафью, Евдокию или Матрену, хоть эти имена были записаны в церковном календаре. Также к списку можно добавить красивое имя Дарья, которым к концу 16 века стало считаться крестьянским, а спустя 2-3 столетия и вовсе вышло из обращения аристократок.

Имена, которыми называли девушек с королевскими корнями

Слишком царственным для крестьянок именем оставалась Елизавета. Мода на него началась за правления Петра I, который стремился к европейским манерам.

Интересный факт касается имени Варвара, которые многие считают крестьянским. В 18 веке оно входило в список самых популярных дворянских имен.

Аналогичная история произошла с Софией. Встретить крестьянок с таким именем было практически невозможно.

Источник: rsute.ru