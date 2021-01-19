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Здоровье / Общество

Ночные симптомы раннего диабета и утренние

20:20 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы эффективно бороться с симптомами диабета, необходимо соблюдать все меры лечения, предложенные врачом.

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Обратите внимание на эти признаки, если нашли себя в них—стоит обратиться к врачу

Уровень сахара в крови обычно высок по утрам, а у людей с диабетом этот уровень особенно высокий, и на это важно обратить внимание, как на ранний симптом заболевания. Это состояние обычно возникает перед завтраком. Пациенты с диабетом как 2, так и 1 типа должны постоянно контролировать уровень сахара в крови, чтобы избежать серьезных колебаний.

Высокий уровень сахара в крови по утрам

Естественный подъем уровня сахара в крови ранним утром определяется как феномен утренней зари. Диабетики чаще испытывают это явление. Обычно это происходит с 4 до 8 часов утра. Это повышение уровня сахара в крови обеспечивает достаточное количество энергии, чтобы начать следующий день, но у диабетиков не хватает инсулина, чтобы должным образом реагировать на это состояние. Это приводит к слишком высокому уровню сахара в крови. Поэтому утром появляются некоторые симптомы, такие как тошнота, рвота, слабость, нечеткое зрение, сильная жажда и усталость.

Советы для диабетиков по контролю эффекта феномена утренней зари

Некоторые простые меры предосторожности могут помочь контролировать повышение уровня сахара в крови по утрам и уменьшить негативные последствия этого феномен. Некоторые из шагов могут включать:

  • обращение к врачу по поводу увеличения дозировки лекарства с утра;
  • легкий и здоровый завтрак с продуктами, благоприятными для диабета;
  • занятия спортом вечером;
  • ужин за несколько часов до сна;
  • прогулка после ужина;
  • отказ от углеводов на ужин;
  • обязательно есть завтрак.

Ночные ранние симптомы диабета

Просыпаться ночью с ощущением озноба и мокрого пота не является чем-то необычным, если человек страдает диабетом. Но не всем известна связь между диабетом и ночным потоотделением и на то, как облегчить это состояние и спать спокойно.

Есть несколько вещей, которые можно попробовать, чтобы уменьшить риск низкого уровня сахара в крови ночью:

  • перед сном надо проверять уровень глюкозы и принимать меры, чтобы он не упал слишком низко за ночь;
  • избегать алкоголя перед сном и не есть горячую и острую пищу, так как это может привести к ночному потоотделению даже у здоровых людей;
  • изменить свой распорядок дня, чтобы выполнять упражнения в дневное время, а не перед сном. Это даст возможность пополнить запасы глюкозы до того, как придет время спать.

Что касается причин ночного потоотделения, то диабет является одной из самых распространенных причин. Однако есть и другие медицинские проблемы, которые также могут привести к чрезмерному потоотделению ночью, поэтому всегда стоит пройти обследование.

Другие способы контроля уровня сахара в крови

Ограниченное потребление углеводов может помочь в управлении уровнем сахара в крови. Регулярные физические упражнения – лучший способ держать уровень сахара в крови под контролем, а также способствовать общему здоровью. Выбрать правильную диету с богатыми клетчаткой продуктами. Всегда следить за уровнем сахара в крови. Спать правильно каждую ночь не меньше 6-8 часов. Если есть избыточный вес, то важно сбросить эти лишние килограммы

Чтобы эффективно бороться с симптомами диабета, необходимо соблюдать все меры лечения, предложенные врачом. Кроме того, стоит принимать рекомендованные лекарства вместе со здоровой диетой.

Источник: rsute.ru

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