19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Навального арестовали до 15 февраля

08:29 19.01.2021 Фото: Страница Навального в instagram
1 2

Представитель МВД просила арестовать Навального для обеспечения его явки 29 января на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках дела "Ив Роше". После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

% name% title
Алексей Навальный арестован

Химкинский суд Москвы оставил Алексея Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказала адвокат. Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Представитель МВД просила арестовать Навального для обеспечения его явки 29 января на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках дела "Ив Роше". После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

арест навальный суд
Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обжалуют решение?

Аноним, 19 января 2021 09:07
Главный политический узник страны.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
09:52 19-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
09:50 19-01-2021
Праздник Девятнадцатого дня месяца Султан отмечается 19 января 2021 года: для кого важен этот день?
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
09:45 19-01-2021
Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому
Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе
09:35 19-01-2021
Магазин
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
09:30 19-01-2021
Назвали сумму желаемой пенсии жители России
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:22 19-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
09:20 19-01-2021
Крещение Господне 2021: Добрые и милые поздравления 19 января в Великий православный праздник
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
09:15 19-01-2021
Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
09:10 19-01-2021
Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск
09:05 19-01-2021
Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск