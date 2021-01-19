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Новую категорию россиян, имеющих право на ранних выход на пенсию, назвали в Совфеде

09:15 19.01.2021 Фото: pixabay
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Почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей.

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Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей

Первая волна коронавируса весной 2020 года запомнилась нехваткой врачей и коек для больных. Для взятия ситуации под контроль потребовалось время. Сейчас нехватка врачей не стоит так остро, однако в ряде регионов сохраняется дефицит мест в больницах.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2021 году будут изменения в пенсионном начислении.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тысяч рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах», - отметила она.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить. «В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч!», - заявил он.

К слову, почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.

коронавирус льготы начисления пенсия
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