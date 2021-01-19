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Четыре человека погибли в загоревшихся гаражах в Новосибирске

08:54 19.01.2021 Фото: pixabay
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По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди.

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По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди.

В Новосибирской области проводится проверка по факту пожара, во время которого погибли четыре человека

Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

гараж погибли пожар сгорели
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