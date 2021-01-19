Лишили чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск

На случай переноса форума у ИИХФ имеются предложения из Латвии, Дании и Словакии.

В хоккей играют настоящие мужчины

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) может принять решение по месту проведения запланированного в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня чемпионата мира-2021. "Мы можем принять окончательное решение в этот день, может быть, нам потребуется чуть больше времени", — заявил ранее президент ИИХФ Рене Фазел.

Ситуация с ЧМ-2021 обострилась на фоне политического кризиса в Беларуси. Компании Nivea, Skoda и Liqui Moly, поддерживающие ИИХФ, уже заявили, что не будут спонсировать чемпионат мира, если он все же пройдет в Минске.

Также Фазел сообщал о давлении на организацию со стороны ряда стран.

На случай переноса форума у ИИХФ имеются предложения из Латвии, Дании и Словакии.