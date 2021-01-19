Доставили в СИЗО «Матросская Тишина» Алексей Навального

Ранее во время ожидания вердикта судьи Навальный записал видеообращение, в котором призвал сторонников «выходить на улицы за свое будущее».

Ранее во время ожидания вердикта судьи Навальный записал видеообращение

Навального из отдела полиции в Химках увезли в «Матросскую Тишину».

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. Когда оппозиционера сажали в машину, нескольких журналистов, которые дежурили во дворе УВД, завели в здание полиции, куда не пускали целый день.

Ранее во время ожидания вердикта судьи Навальный записал видеообращение, в котором призвал сторонников «выходить на улицы за свое будущее».

Также стало известно, что суд, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока Навальному реальным, состоится не 29 января, как сообщалось ранее, а 2 февраля.