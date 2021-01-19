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Назвали сумму желаемой пенсии жители России

09:30 19.01.2021 Фото: pixabay
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В некоторых городах сумма, в которую респонденты оценили ежемесячный комфорт на пенсии, существенно больше.

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В некоторых городах сумма, в которую респонденты оценили ежемесячный комфорт на пенсии, существенно больше.

В некоторых городах сумма, в которую респонденты оценили ежемесячный комфорт на пенсии, существенно больше: в Москве это 65,1 тыс. рублей, во Владивостоке - 57,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 55,4 тыс. рублей, в Хабаровске - 52,4 тыс. рублей, в Красноярске - 48,8 тыс. рублей. Ниже медианного показателя оказались ожидания жителей Пензы (39,9 тыс. рублей), Астрахани (38,8 тыс. рублей), Ульяновска (38,6 тыс. рублей), Рязани (38,5 тыс. рублей).

Отвечая на вопрос, что нужно для благополучной пенсии, 98% респондентов назвали собственное жилье, 97% - качественную медицину, 96% - полноценное питание дома и в кафе, а также возможность заниматься спортом или другим хобби, почти для стольких же участников опроса важно обладать современной бытовой техникой, иметь доступ к культурным ценностям и возможность самостоятельно организовывать свою жизнь. Собственный автомобиль обязателен для 77% опрошенных, а располагать свободным временем и пользоваться помощью по дому хочет приблизительно треть жителей крупных городов.

В публикации не указаны количество участников исследования, период и метод его проведения.

ежемесячный комфорт на пенсии опрос пенсия
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