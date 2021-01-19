Частный борт Gulfstream G650 совершил экстренную посадку в Краснодаре. Он принадлежит известному бизнесмену Сергею Галицкому

Пилоты доложили на землю о том, что у них сработал аварийный датчик, сигнализируют о неполадках в системе управления самолётом.

Gulfstream G650

Частный борт, принадлежащий известному российскому бизнесмену Сергею Галицкому, совершил экстренную посадку в Краснодаре – всего через 40 минут после вылета оттуда же. На борту самолёта находилась супруга Галицкого, джет направлялся в Дубай.

Gulfstream G650 подал сигнал о проблемах на борту вскоре после взлёта. По информации источников «Базы», пилоты доложили на землю о том, что у них сработал аварийный датчик, сигнализируют о неполадках в системе управления самолётом.

После этого диспетчеры разрешили лётчикам срочную посадку. В итоге всё закончилось хорошо и без серьёзных последствий. Бортом сейчас занимаются техники, жена Сергея Галицкого пока ждёт.

Источник: t.me/bazabazon