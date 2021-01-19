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Биолог предрекла "британскому" коронавирусу-мутанту звание основного в России

10:15 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее американские эксперты заявили, что он станет главным в США к марту.

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Британский штамм коронавируса настораживает не только англичан
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Британский" штамм коронавируса уже к весне может стать самой распространённой мутацией в России. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать, — приводит её слова РИА "Новости".
Баранова отметила, что эта мутация на 56% заразнее, чем обнаруженная ранее. По её словам, если прежде некоторые контакты с заражёнными по длительности были условно безопасными, то при встрече с "британским" коронавирусом такая же продолжительность контакта приведёт к инфицированию.

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Британии в середине декабря. Штамм распространяется с большей скоростью. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и летальности, пока нет. Из-за опасений на фоне "британского" штамма более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Источник: life.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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