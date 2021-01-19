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Разобрали елку на Новый год 2021 возле "Ориона" в Бердске. Смотрите фото

11:01 19.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Маргариты Мартыновой
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Новогодняя красавица появилась на праздничной площадке в 2020 году позже обычного - лишь 25 декабря ее закончили украшать. 

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В Бердске убрали новогоднюю ель

В парке Бердска разобрали городскую ёлку. Новый 2021 год наступил. При этом новогодняя красавица появилась на праздничной площадке в 2020 году позже обычного - лишь 25 декабря ее закончили украшать.

Кстати, в Москве со 2 января до конца февраля работают пункты приема хвойных деревьев. В течение пяти лет уже в столице проводится переработка новогодних елей, они используются в качестве корма для животных, подсыпки деревьев, облагораживания дорожек. В Бердске пока такой программы, к сожалению, нет.

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Новый год наступил

Считается, что искусственная ель является более экологичной и выгодной с экономической точки зрения покупкой, её хватит на много лет. Однако утилизация искусственной ели принесёт гораздо больше вреда окружающей среде, чем переработка живой. Пластиковые ели практически не разлагаются, на свалке они отравляют грунтовые воды, а при сжигании на мусороперерабатывающем заводе — атмосферный воздух.

Лучше всего покупать живую ель в горшке и потом высадить её на даче или в парке.

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