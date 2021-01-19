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Где окунуться в крещенскую прорубь 19 января 2021 в Бердске на Крещение Господне. Рассказываем

10:11 19.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Искитимском районе есть 3 купели, где можно искупаться на Крещение Господне 2021.

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Крестного хода в 2021 году не было
Сюжет: Православные обряды
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Список всех купелей на 19 января 2021 Крещение Господне в Новосибирске и Новосибирской областиОбряд на крепкую любовь и исполнение желания на Крещение Господне 2021Ещё 689 новостей

Крещение Господня отмечают православные сибиряки с ночи на 19 января. Напомним, всего на территории Новосибирской области существуют 24 официально разрешенных купелей. Все места для купания располагаются на водоемах с пологими, широкими берегами, чтобы как можно больше людей находились на берегу. Майну оборудуют на водоёме только со слабым водотоком, недалеко от берега (на водоёмах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда берег будет располагаться поблизости). Рекомендуемая глубина майны 1-1,2 метра, толщина льда - не менее 25 сантиметров, вокруг не должно быть промоин, спусков теплой воды. К сожалению, купелей в Бердске нет. Почему принято такое решение, ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказал отец Владимир.

- 24 оборудованных места для купания готовы принять всех людей, которые придут на православный праздник. Только в этом году в палатках для обогрева придется сократить их количество до 8-10 человек, кроме того доступ к купелям будет перекрыт для желающих сфотографировать купающихся, а также определено расстояние, на котором можно будет находиться. За соблюдением мер безопасности в местах крещенских купаний будут следить инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб, специалисты районных администраций и медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 305 человек и 119 единиц техники, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает новосибирцев и гостей региона соблюдать меры личной безопасности и купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников полиции. Если состояние вашего здоровья под сомнением, советуем воздержаться от зимних купаний. Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают, что в местах купания выезд на лёд автотранспорта не допускается.

№ п/п

Наименование муниципального района (городского округа) НСО

Наименование муниципального образования

Место проведения
(наименование водного объекта,
привязка к месту)

Время работы

1

2

3

4

6

1

Колыванский район

Колыванский п/с, с. Большой Оёш

р.Чаус

10:00 – 19:00 19.01

2

Новосибирский район

Криводановский сельсовет

Водоем, расположенный на территории
СНТ «Заря»

00.00 19.01.21 – 20.00 19.01.21

3

Новосибирский район

Кудряшовский
сельсовет

Озеро Глухое поселок Приобский

12.00 - 17.00 19.01.2021г.

4

г. Новосибирск

Ленинский

район

Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97

00:00-24:00 19.01.

5

г. Новосибирск

Ленинский
район

р. Обь акватория пожарного причала

09.00-21.00 19.01.2021

6

р.п. Кольцово

р.п. Кольцово

пруд р. Забобурыха МБУ ПКиО «Парк-Кольцово»

с22:00 18 января - 17:00 19 января

7

Искитимский район

Искитимский район

Купель на святом источнике

22.00 18.01.-22.00 19.01

8

Искитимский район

Быстровский с/с, п. Факел Революции

река Каракан

12:00 – 18:00 19.01

9

Искитимский район

Быстровский с/с, с. Быстровка

Нововсибирское водохранилище

12:00 – 18:00 19.01

10

Маслянинский район

Малотомский с/с

п. Воробьева Заимка, пруд

13:00 - 15:00 19.01.

11

Маслянинский район

р.п. Маслянино

пруд на р. Шемонаиха

00.00 - 03.00 18.01- 19.01.

12

Ордынский район

р.п. Ордынское

Новосибирское водохранилище,
Храм "Во имя Живо-начальной Троицы", ул.Октябрьская,35

00-00 – 18-00

13

Ордынский район

Красноярский сельсовет

Новосибирское водо-хранилище
В районе острова

С 10-00 до 18 -00

14

Сузунский район

р.п. Сузун

р. Нижний Сузун
(100 м. от здания по ул. Островско-го, 2)

10:30 – 20:00

15

Сузунский район

с.с. Меретский, с. Мереть

р. Кукуй, (50 м. от жил. дома по пер. 1-й Пляжный, 10)

00:00 – 04:00

16

Кыштовский район

Кыштовский с/с

р. Тара

11-30 – 20-00

17

Кыштовский район

Малокрасноярский с/с

оз. Данилово

11-30 – 20-00

18

Барабинский район

Щербаковский сельсовет

оз.Чистое, п.Горка, ул.Прибрежная-1, рядом с Ком-плексом «Посейдон»

11:00 – 20:00 19.01.

19

Мошковский район

р.п. Мошково

Романовский пруд

11.00-17. 00
19.01.2021

20

Тогучинский район

г.Тогучин

г.Тогучин р.Иня у переходного моста территория спасательной станции

00:00 – 17:00

21

Доволенский район

Доволенский сельсовет

оз.Доволенское

14:00 – 17:00 19.01.2021

22

Краснозерский район

р.п.Краснозерское

в зоне реки Карасук, напротив дома № 3 по ул. Мира

13:00-22:00 19.01.

23

Коченевский район

Совхозный сельсовет

Кафе у озера

22:00 18.01 – 17:00 19.01

24

Черепановский район

С. Ярки Майского сельсовета

Р. Еловка

00:00 18.01. – 17.00 19.01
крещение Господне 2021. крестный ход купели прорубь
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