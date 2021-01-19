Где окунуться в крещенскую прорубь 19 января 2021 в Бердске на Крещение Господне. Рассказываем

Крещение Господня отмечают православные сибиряки с ночи на 19 января. Напомним, всего на территории Новосибирской области существуют 24 официально разрешенных купелей. Все места для купания располагаются на водоемах с пологими, широкими берегами, чтобы как можно больше людей находились на берегу. Майну оборудуют на водоёме только со слабым водотоком, недалеко от берега (на водоёмах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда берег будет располагаться поблизости). Рекомендуемая глубина майны 1-1,2 метра, толщина льда - не менее 25 сантиметров, вокруг не должно быть промоин, спусков теплой воды. К сожалению, купелей в Бердске нет. Почему принято такое решение, ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказал отец Владимир.
- 24 оборудованных места для купания готовы принять всех людей, которые придут на православный праздник. Только в этом году в палатках для обогрева придется сократить их количество до 8-10 человек, кроме того доступ к купелям будет перекрыт для желающих сфотографировать купающихся, а также определено расстояние, на котором можно будет находиться. За соблюдением мер безопасности в местах крещенских купаний будут следить инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб, специалисты районных администраций и медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 305 человек и 119 единиц техники, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает новосибирцев и гостей региона соблюдать меры личной безопасности и купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников полиции. Если состояние вашего здоровья под сомнением, советуем воздержаться от зимних купаний. Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают, что в местах купания выезд на лёд автотранспорта не допускается.
|
№ п/п
|
Наименование муниципального района (городского округа) НСО
|
Наименование муниципального образования
|
Место проведения
|
Время работы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
1
|
Колыванский район
|
Колыванский п/с, с. Большой Оёш
|
р.Чаус
|
10:00 – 19:00 19.01
|
2
|
Новосибирский район
|
Криводановский сельсовет
|
Водоем, расположенный на территории
|
00.00 19.01.21 – 20.00 19.01.21
|
3
|
Новосибирский район
|
Кудряшовский
|
Озеро Глухое поселок Приобский
|
12.00 - 17.00 19.01.2021г.
|
4
|
г. Новосибирск
|
Ленинский
|
Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97
|
00:00-24:00 19.01.
|
5
|
г. Новосибирск
|
Ленинский
|
р. Обь акватория пожарного причала
|
09.00-21.00 19.01.2021
|
6
|
р.п. Кольцово
|
р.п. Кольцово
|
пруд р. Забобурыха МБУ ПКиО «Парк-Кольцово»
|
с22:00 18 января - 17:00 19 января
|
7
|
Искитимский район
|
Искитимский район
|
Купель на святом источнике
|
22.00 18.01.-22.00 19.01
|
8
|
Искитимский район
|
Быстровский с/с, п. Факел Революции
|
река Каракан
|
12:00 – 18:00 19.01
|
9
|
Искитимский район
|
Быстровский с/с, с. Быстровка
|
Нововсибирское водохранилище
|
12:00 – 18:00 19.01
|
10
|
Маслянинский район
|
Малотомский с/с
|
п. Воробьева Заимка, пруд
|
13:00 - 15:00 19.01.
|
11
|
Маслянинский район
|
р.п. Маслянино
|
пруд на р. Шемонаиха
|
00.00 - 03.00 18.01- 19.01.
|
12
|
Ордынский район
|
р.п. Ордынское
|
Новосибирское водохранилище,
|
00-00 – 18-00
|
13
|
Ордынский район
|
Красноярский сельсовет
|
Новосибирское водо-хранилище
|
С 10-00 до 18 -00
|
14
|
Сузунский район
|
р.п. Сузун
|
р. Нижний Сузун
|
10:30 – 20:00
|
15
|
Сузунский район
|
с.с. Меретский, с. Мереть
|
р. Кукуй, (50 м. от жил. дома по пер. 1-й Пляжный, 10)
|
00:00 – 04:00
|
16
|
Кыштовский район
|
Кыштовский с/с
|
р. Тара
|
11-30 – 20-00
|
17
|
Кыштовский район
|
Малокрасноярский с/с
|
оз. Данилово
|
11-30 – 20-00
|
18
|
Барабинский район
|
Щербаковский сельсовет
|
оз.Чистое, п.Горка, ул.Прибрежная-1, рядом с Ком-плексом «Посейдон»
|
11:00 – 20:00 19.01.
|
19
|
Мошковский район
|
р.п. Мошково
|
Романовский пруд
|
11.00-17. 00
|
20
|
Тогучинский район
|
г.Тогучин
|
г.Тогучин р.Иня у переходного моста территория спасательной станции
|
00:00 – 17:00
|
21
|
Доволенский район
|
Доволенский сельсовет
|
оз.Доволенское
|
14:00 – 17:00 19.01.2021
|
22
|
Краснозерский район
|
р.п.Краснозерское
|
в зоне реки Карасук, напротив дома № 3 по ул. Мира
|
13:00-22:00 19.01.
|
23
|
Коченевский район
|
Совхозный сельсовет
|
Кафе у озера
|
22:00 18.01 – 17:00 19.01
|
24
|
Черепановский район
|
С. Ярки Майского сельсовета
|
Р. Еловка
|
00:00 18.01. – 17.00 19.01