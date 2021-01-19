Где окунуться в крещенскую прорубь 19 января 2021 в Бердске на Крещение Господне. Рассказываем

В Искитимском районе есть 3 купели, где можно искупаться на Крещение Господне 2021.

Крестного хода в 2021 году не было

Крещение Господня отмечают православные сибиряки с ночи на 19 января. Напомним, всего на территории Новосибирской области существуют 24 официально разрешенных купелей. Все места для купания располагаются на водоемах с пологими, широкими берегами, чтобы как можно больше людей находились на берегу. Майну оборудуют на водоёме только со слабым водотоком, недалеко от берега (на водоёмах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда берег будет располагаться поблизости). Рекомендуемая глубина майны 1-1,2 метра, толщина льда - не менее 25 сантиметров, вокруг не должно быть промоин, спусков теплой воды. К сожалению, купелей в Бердске нет. Почему принято такое решение, ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказал отец Владимир.

- 24 оборудованных места для купания готовы принять всех людей, которые придут на православный праздник. Только в этом году в палатках для обогрева придется сократить их количество до 8-10 человек, кроме того доступ к купелям будет перекрыт для желающих сфотографировать купающихся, а также определено расстояние, на котором можно будет находиться. За соблюдением мер безопасности в местах крещенских купаний будут следить инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб, специалисты районных администраций и медики. В общей сложности к работе на территории региона будет задействовано 305 человек и 119 единиц техники, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает новосибирцев и гостей региона соблюдать меры личной безопасности и купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников полиции. Если состояние вашего здоровья под сомнением, советуем воздержаться от зимних купаний. Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают, что в местах купания выезд на лёд автотранспорта не допускается.