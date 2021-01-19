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Рассказал о блокировке в Telegram призывов к насилию Дуров

10:30 19.01.2021 Фото: pexels.com
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6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки.

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Дуров рассказал, что команда Telegram продолжает обрабатывать жалобы от пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на прошлой неделе в мессенджере были заблокированы сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США.

По его словам, в начале января команда модераторов Telegram начала получать большое число жалоб о связанной с США общественной деятельности в мессенджере.

Дуров отметил, что представители Telegram действовали решительно для пресечения насилия в американских Telegram-каналах.

«Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков», — рассказал он.

Дуров рассказал, что команда Telegram продолжает обрабатывать жалобы от пользователей и удалять контент, который содержит прямые призывы к насилию.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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