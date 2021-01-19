Наказали штрафом на 600 тыс. рублей из-за нарушений по коронавирусу за 2020 год бизнесменов Бердска

Проверки производились на 264 предприятиях. Запланированы проверки и в 2021 году. Особое внимание уделяется наличию бактерицидных облучателей.

Из-за антисанитарии оштрафовали кафе "Восточная кухня" на 50 тыс. рублей в Бердске

Рейдовые мероприятия представляют собой важные события, которые помогают предотвратить распространение коронавирусной инфекции и восстановить "безопасную" структуру организаций.

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ специалист отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства Бердска Максим Шиляев, рейдовые мероприятия в 2020 году осуществлялись совместно с полицией и Роспотребнадзором.

- Проверено 264 предприятия, из них 156 магазинов и 55 общепитов. Бытовых услуг - 53. В ходе проверок выявлено 43 грубых нарушения. По 20 материалам принято решение о наказании, из них по 2 - приостановление деятельности. Вынесено 3 штрафа в размере 50 тысяч. Судом такие большие штрафы не принимаются. Это было еще в июне. Получено 17 штрафов в размере 25 тысяч рублей. Оштрафовали и 2 предприятия на 1 тысячу рублей. Вынесено 1 предупреждение. Кроме того, по 7 материалам поставлено предписание о проведении дополнительных мероприятий по предотвращению инфекции. Также 11 материалов находятся в работе. Они будут переданы в суд. На текущий момент проверено 157 объектов. Проверяется наличие индивидуальных средств защиты у граждан представителями организации. На текущий момент собраны 4 материала, которые переданы в суд по Ст. 20.6.1,- отметил Максим Викторович сегодня,19 января.

* Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

В настоящее время организации должны пересмотреть наличие санитарных средств и бактерицидных облучателей на предприятии.

- Также при осуществлении проверок особое внимание на предприятиях уделяется наличию дезинфицирующих средств и проведению дезинфекции. Особое внимание уделяется бактерицидным облучателям, которые также должны находиться в магазинах, предприятиях и др. организациях. Рейдовые мероприятия будут продолжаться,- заявил Максим Шиляев.

Напомним, что на 6 млн рублей оштрафовали безмасочников и юрлиц в Новосибирской области. Всего по данным Роспотребнадзора с 01.09.2020 года судом вынесено 182 постановления о назначении административного штрафа.