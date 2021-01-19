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Рассказал об ущербе имиджу «лучшей стране в мире» Познер

12:00 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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По его мнению, события последних месяцев вызвали разную реакцию у людей: кто-то начал злорадствовать, а кто-то расстроился.

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Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с журналистом Станиславом Кучером для RTVI констатировал, что имиджу США был нанесен долгосрочный ущерб, от которого страна, возможно, не сможет оправиться. Их беседа опубликована на YouTube.

Познер отметил, что в Америке было принято несколько свысока говорить, что США — это лучшая страна в мире, светоч демократии и свободы, а также что другие страны должны учиться у них. «Такой взгляд, выражаемый разными словами, разными людьми, он, безусловно, существовал и в какой-то степени вызывал раздражение и не только в России, во многих странах это было так», — подчеркнул телеведущий.
По его мнению, события последних месяцев вызвали разную реакцию у людей: кто-то начал злорадствовать, а кто-то расстроился. «Но то, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, и этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра, Соединенным Штатам теперь трудно будет показывать в пример свою демократию, им сразу же скажут, что видели, какая у них демократия…» — порассуждал Познер. Ведущий добавил, что не знает, надолго ли сохранится этот ущерб, и не исключил, что он останется навсегда.

Ранее Познер сообщил, что не увидел формального нарушения свободы слова в том, что американские соцсети заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. По его словам, соцсети принадлежат частным лицам, которые имеют полное право отказать любому в использовании сервиса.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без его аккаунта в соцсети до конца президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт главы государства из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Спустя несколько дней страницы действующего президента США разблокировали.

Формальным поводом для блокировок соцсетей Трампа стали беспорядки, которые произошли 6 января в Вашингтоне. Протестующие сторонники действующего президента, несогласные с официальными итогами выборов, согласно которым Трамп уступил демократу Джо Байдену, ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В ходе беспорядков погибли пять человек.

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