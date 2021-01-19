Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января 2021 года: История величайшего пророка

Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории.

На следующий день после Святого Богоявления Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Иоанн Предтеча сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.

Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил предвозвестил о его рождении в храме священнику Захарии. Испрошенный молитвами благочестивой четы, до преклонных лет лишенной детей, младенец Иоанн был исполнен благодати Святого Духа.

Спасенный от смерти, постигшей младенцев в Вифлееме, он возрос в дикой и бесплотной пустыне, приготовляя себя к пророческому служению строгим постом, богомыслием и молитвой. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира.

Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически. Он обличил царя Ирода в беззаконном сожительстве с Иродиадой, за что был заключен в темницу и обезглавлен (от Матфея 14, 1-10). Святое тело Иоанна Предтечи было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, где совершилось злодеяние.

Источник: calend.ru