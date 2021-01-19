В Вашингтоне из-за пожара эвакуировали Капитолий

В Вашингтоне рядом с Капитолием произошел пожар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Сообщалось также, что доступ ко всем зданиям комплекса закрыли из-за "внешней угрозы", а участников репетиции инаугурации эвакуировали.





Позднее Секретная служба США сообщила в Twitter, что огонь потушен."Органы общественной безопасности и охраны правопорядка выехали на небольшой пожар в районе Первой и Ф-Стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, который был потушен. Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет", — указано в сообщении.На появившихся в соцсетях видео и фото виден дым, поднимающийся неподалеку от комплекса. На других изображениях видно, что огонь был под эстакадой — в таких местах бездомные часто ставят палатки.