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Как коронавирус проявляется через глаза? Врачи перечислили симптомы

12:30 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется даже у слепых.

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Врачи перечислили симптомы коронавируса, проявляющиеся через глаза
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ученые из Anglia Ruskin University (ARU) определили, что воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь могут свидетельствовать о заболевании новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает British Medical Journal, дискомфорт появляется не только при воздействии яркого солнечного света, но и от других источников. Светобоязнь может возникнуть от света экрана сотового телефона, компьютера и от огня в камине.

Зуд, воспаление, непереносимость света характерны и для других заболеваний, например, для конъюнктивита. Однако результаты исследования продемонстрировали, что эти признаки могут говорить и о заражении коронавирусом.

Дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется даже у слепых. Причина в том, что в сетчатке расположены клетки, чувствительные к свету. Они реагируют на свет, и у человека возникает чувство жжения или покалывания.

Ученые предупредили, что дискомфорт в глазах может проявиться на начальной стадии заболевания коронавирусом.

Источник: РГ

COVID-19 коронавирус пандемия
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