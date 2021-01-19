Землетрясение силой от 2 до 5 баллов почувствовали жители Иркутска ночью 19 января

Землетрясение силой 2 балла почувствовали жители Иркутска ночью 19 января

Землетрясение силой 2 балла почувствовали жители Иркутска ночью 19 января. Толчки сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали в 03:15. Их эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией.

Серия землетрясений в Монголии у границы с Россией началась 12 января. Интенсивность первого подземного толчка составила 8,7 балла. На утро 19 января количество афтершоков достигло 112.

Жители Иркутской области ощущали 13 толчков силой от двух до пяти баллов. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме.

Источник: irk.ru